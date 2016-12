So stark ihr zweiter Lauf am Semmering war, so enttäuscht war Lara Gut über den ersten Durchgang. Nur Rang 17 und fast anderthalb Sekunden Rückstand auf Leaderin Mikaela Shiffrin lautete die ernüchternde Bilanz.

Gegenüber SRF erklärte die Tessinerin: «Von der ersten Zwischenzeit an rutschte ich ständig, deshalb hatten wir etwas Ärger mit dem Servicemann.» Schlussendlich stellte sich aber ein anderes Problem heraus: «Tina Weirather und ich hatten eine super Zusammenarbeit: Sie hatte einen Stein ausgegraben, und in den bin ich auch reingefahren. Wir haben beide den Ski total zerstört.» Das kostete natürlich viel Zeit, aber: «Schlussendlich kann ich froh sein, dass ich überhaupt ins Ziel gekommen bin.»

Den zweiten Lauf bezeichnete Gut dann als «besser, wenn auch nicht optimal». Bitter: Er reichte für einen beeindruckenden Sprung im Klassement, aber knapp nicht fürs Podest – die Weltcupsiegerin landete auf dem vierten Platz. Zum Schluss dann aber noch die versöhnliche Erkenntnis: «Es ist beruhigend, dass es an einem Stein lag und nicht am Material.» Den Sieg holte sich die Slalom-Spezialistin Shiffrin. (fas)