Wieder schmerzfrei, aber noch nicht ganz fehlerfrei

Am Lauberhorn ist Geduld gefragt. Nicht immer, aber immer öfter, insbesondere in dieser Woche. Für Patrick Küng stellt die wenig verheissungsvolle Wetterlage kein Problem dar. Der Glarner, am Mittwoch 33-jährig geworden, damit der Älteste im Schweizer Skiteam, hat den Abfahrtsklassiker 2014 gewonnen; er kennt die Launen des Bergs.

Und er weiss wie kaum ein Zweiter, wie es sich anfühlt, geduldig sein zu müssen. Nicht nur, weil er im Weltcup erst debütierte, als der keine zwei Monate ältere und im Herbst zurückgetretene Marc Berthod seine beiden besten Winter bereits hinter sich hatte. Sondern in erster Linie wegen seines linken Knies.

Es fehlt das richtige Mittel

Vor Jahresfrist erlebte Küng die Lauberhornabfahrt als Zuschauer, nachdem er im Val Gardena ein Schatten seiner selbst gewesen war, daraufhin die Notbremse gezogen hatte. Auskurieren, regenerieren, im Hinblick auf die Heim-WM-Saison einen Neustart lancieren, lautete die Devise.

Wobei auskurieren in seinem Fall einfacher klang, als es war. Küng hatte sich nicht das Kreuzband gerissen, weder einen Meniskus- noch einen Knorpelschaden erlitten. Er laborierte an einer Patellasehnenentzündung, «die chronisch geworden war», wie er heute festhält. Niemand habe ihm genau sagen können, was er tun und was er lassen solle. «Stillhalten ist nicht förderlich, belasten auch nicht – das richtige Mittel gibt es nicht.»

Phasenweise sei er mit dem Skischuh wegen der Schmerzen kaum in die Bindung gekommen, hält er fest. Und gesteht, ein paarmal beinahe die Geduld verloren zu haben. Sogleich ergänzend, sich selbst in die missliche Lage gebracht zu haben. «Ich hätte sofort pausieren können, das Problem auf diese Weise vermutlich in den Griff bekommen. Aber dann wäre ich nicht Weltmeister geworden.»

Beaver Creek, die Retortenstation in den Rocky Mountains, ist für Küng vor allem Segen, aber auch Fluch. Realisierte er Ende 2013 im Super-G auf der Birds of Prey seinen ersten Weltcupsieg. Zwölf Monate später wurde er in der Abfahrt von einer Welle abgehoben, segelte in Schräglage durch die Luft und landete wie durch ein Wunder trotzdem auf den Skiern.

Akrobatisch war die Rettungsaktion, eine Meisterleistung, für sein linkes Knie aber eine Überbelastung. Worauf sich die Konsultationen beim Physiotherapeuten häuften, Küng jedoch auf die Zähne biss, in der Lauberhornabfahrt Rang 4 belegte. Und einen Monat später, zurück in Beaver Creek, in der WM-Abfahrt triumphierte. «Im Skisport musst du es nehmen, wie es kommt», sagt der Obstalder.

Es fehlt der Rennrhythmus

Mitte November, im Nordamerika-Vorbereitungscamp, sah es nicht danach aus, als würde es für Küng in dieser Saison gut herauskommen. Er spürte das Knie, musste die Belastung dosieren. Nach dem früher als geplant erfolgten Rückflug – in Lake Louise und Beaver Creek hatten wegen zu hoher Temperaturen keine Rennen bestritten werden können – reihte sich Küng Anfang Dezember in der Abfahrt von ­Val-d’Isère gleich als Siebter ein.

Zwei Wochen später belegte er im Val Gardena Rang 14, die Differenz zwischen ihm und Sieger Max Franz belief sich nur auf 87 Hundertstel. Auf der Ciaslat-Wiese sei ihm ein «blöder Fehler» unterlaufen, hält er fest. «Hätte ich ihn nicht gemacht, wäre ich in der gleichen Region gelandet wie in Val-d’Isère.» Was in Anbetracht der Vorgeschichte erfreulich sei. «Aber für einen Spitzenplatz fehlte wohl noch etwas.»

Was sicher fehlt, sind zwei Abfahrten; die in Lake Louise und Santa Caterina gestrichenen Rennen wurden noch nicht nachgeholt. Küng sagt denn auch, er vermisse den Rennrhythmus. «Die Frauen bestritten am Dienstag in Flachau ihren siebten Slalom, wir stehen Mitte Januar mit zwei Abfahrten da.» Er wird die Geduld bewahren, auch wenn die dritte Abfahrt am Samstag nicht über die Bühne gehen kann.

Andernfalls ist er bereit, wobei er sich nicht zu den Favoriten zählt. «Ich würde mich als Aussenseiter bezeichnen», erwidert er schmunzelnd. «Vor allem würde ich mich freuen, wenn wir fahren könnten, für einen Schweizer gibt es nicht viel Schöneres als die Lauberhornabfahrt.» Sicher ist: Er nimmt es, wie es kommt. (Berner Zeitung)