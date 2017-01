Lauberhorn-Absage: «Es geht um den Rubel»

In der Hochgeschwindigkeitsabteilung ist Feuer im Dach. Zahlreiche Abfahrer haben sich negativ über den Weltverband FIS ­geäussert. Begonnen hat die Debatte, als Renndirektor Markus Waldner in Santa Caterina verlauten liess, die abgesagte Abfahrt würde nicht nachgeholt.

Die Athleten beklagen sich wegen fehlender Chancengleichheit im Kampf um den Gesamtweltcup sowie wegfallender Verdienstmöglichkeiten – pro Rennen gibt es 120'000 Franken Preisgeld zu gewinnen. Aus ihrer Optik hätte in Wengen alles auf die Abfahrt gesetzt, der Slalom notfalls abgesagt werden müssen. Ihr Argument: Bisher haben nur zwei Abfahrten stattgefunden, einen Slalom kann man bei jedem Wetter durchführen.

In Zauchensee verschob Frauenrenndirektor Atle Skaardal die Abfahrt auf Sonntag, kippte die Kombination aus dem Programm. Waldner war sichtlich angefressen, als er in Wengen mit der Kritik der Fahrer konfrontiert wurde. Der 53-jährige Südtiroler sprach dabei über...

...die Chancengleichheit im Gesamtweltcup: «Mit zwei Disziplinen kann keiner gewinnen. Klar, wir haben weniger schnelle als technische Rennen im Kalender, aber das ist in WM-Jahren immer so gewesen. Marcel Hirscher gewinnt die grosse Kugel, weil er das Super-G-Training intensiviert hat, im Super-G und in der Kombination punktet. Die Abfahrer müssen halt mehr Riesenslalom trainieren.»

...den Unterschied zwischen Wengen und Zauchensee: «In Wengen kriegt der Veranstalter vom Fernsehrechteinhaber Infront einen fixen Betrag. Wird ein Rennen kurzfristig verschoben, gilt es als Ersatzrennen, und bei Ersatzrennen bezahlt Infront nur die Hälfte. In Österreich ist die Situation anders, weil die Rennen vom ORF vermarktet werden. Für Zauchensee ist der Einnahmeverlust in einem solchen Fall geringer als für Wengen. Wir treiben Sport, aber es geht immer um den Rubel.»

...das weitere Vorgehen: «Ich hoffe, dass wir in Garmisch am Freitag ein Rennen durchführen können, obwohl Doppelabfahrten nie gut sind. Wer schaut sich schon zweimal den gleichen Film an? In Kitzbühel gibt es keine zweite Abfahrt, auch wenn sich gewisse Fahrer das wünschten. Nach den Stürzen im Vorjahr strichen wir die Kombination, weil das Programm überladen war. Stellen Sie sich vor, was geschähe, wenn wir ein zusätzliches Rennen einbauten und es wiederum schwere Unfälle gäbe. Das wäre verantwortungslos.»

...die Zukunft der Abfahrt: «Die Natur verändert sich. Auch die Herren Abfahrer müssen akzeptieren, dass es die perfekten Bedingungen immer seltener gibt. Beim Pingpong sind die Verhältnisse immer für alle gleich, bei uns ist das nie der Fall.» (Berner Zeitung)