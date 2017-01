Janka lässt Riesenslalom von Adelboden aus

Carlo Janka nutzt die nächsten Tage für ein gezieltes Aufbautraining und eine Ruhephase vor den kommenden Rennen im Januar und der folgenden Heim-WM im Februar. Daher verzichtet er auf einen Start am Weltcup in Adelboden kommendes Wochenende.

Der 30-jährige Bündner hat mit den Disziplinen Abfahrt, Riesenslalom, Super-G und Kombination ein enges Programm. «Es fällt mir natürlich schwer, dass diese Phase nun genau auf das Rennen in Adelboden fällt, das mir sehr am Herzen liegt. Ich muss jedoch meinem Körper auch Ruhe geben, und deshalb erachte ich es als sinnvoll, diese Aufbauphase vor den nächsten Rennen und vor allem vor der WM einzulegen», so Janka.

Der Weltcup-Riesenslalom von Adelboden steht am kommenden Samstag auf dem Programm. Tags darauf bestreiten die Techniker am Chuenisbergli einen Slalom. (mb/si)