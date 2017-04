Gute Piste bis zur letzten Fahrerin

Das Skirennzentrum am Hasliberg bot nochmals beste Verhältnisse und Prachtwetter zu den letzten FIS-Riesenslaloms, die diesen Winter in der Schweiz zur Austragung kamen.

Res Gnos, Chef des Nationalen Leistungszentrum Ski ­alpin Mitte aus Erstfeld, war begeistert von der perfekten Piste, die auch den Fahrerinnen mit hoher Startnummer faire Bedingungen bot.

Für die meisten Athletinnen ging es darum, sich mit einer guten Platzierung in der FIS-Rangliste zu verbessern und sich so für die nächste Saison gute Startplätze zu sichern.Am Start waren 65 Fahrerinnen, hauptsächlich aus der Schweiz, zudem aus Italien, Österreich, Frankreich und England.

Der 13. April war für Leana Barmettler aus Stans und Stephanie Jenal aus Samnaun ein Glückstag. Sie siegten zeitgleich vor der Wolfenschiesserin Carol Bissig. Auch am Folgetag schaffte es die 19-jährige Bündnerin Jenal aufs Podest: Rang 3 hinter der Urnerin Eliane Christen. Mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung gewann die Vorarlbergerin Johanna Greber den Riesenslalom vom Karfreitag.

Mit zwei solid guten Resultaten, an beiden Tagen Rang 13, machte die Oberhoferin Deborah Gerber auf ihr Potenzial aufmerksam. Nicht ganz zufrieden war die Vize-Juniorenweltmeisterin in der Abfahrt, Katja Grossmann aus Brienz, ihr Kommentar zu den Rängen 10 und 16: «Na ja...» Einen starken Auftritt hatte Carol Bissig: Nach der Bronzemedaille am ersten Renntag erreichte sie mit einer Hundertstelsekunde Rückstand Rang 4.

«Wir kommen gerne an den Hasliberg», sagte Beat Tschuor, Nachwuchschef von Swiss-Ski alpin, und lobte das hohe Ni­veau des Rennanlasses. An die Athletinnen gerichtet, fügte Tschuor nach dem letzten Damenrennen in der Schweiz bei: «Die Arbeit ist nicht vorbei – wer weiterkommen will, muss dranbleiben.» (Berner Oberländer)