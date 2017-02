Glück im Unglück für Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer bleibt heute Nachmittag in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf von schweren Verletzungen verschont.

Der Österreicher war nach der Landung bei 201 Metern zu Fall gekommen und klagte über Schmerzen am rechten Knie zu, an dem er im Vorjahr am Kreuzband operiert worden war. Die Untersuchungen im Spital bestätigten die Befürchtungen nicht. Der 27-Jährige kam mit Prellungen davon.

Schlierenzauer war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause mit zwei Top-Ten-Klassierungen erfolgreich in den Weltcup zurückgekehrt.

Kraft gewinnt erneut

Den Sieg sicherte sich Stefan Kraft. Der Österreicher setzt sich wie am Samstag vor dem Deutschen Andreas Wellinger durch. Der Wettkampf musste nach einem Durchgang, der noch bei fairen Bedingungen stattfand, gewertet werden. Wellinger verbesserte den von ihm gehaltenen Schanzenrekord auf 238 m. Der Wettkampf fand ohne Schweizer Beteiligung statt. (sda)