Fliegen statt siegen

Die vielen Schweizer Fans unter den 50'000 Zuschauern rieben sich schon die Hände. Beat Feuz lag am Hausberg voraus, weit voraus, und nichts schien ihn mehr an seinem ersten Sieg in der legendären Hahnenkamm-Abfahrt hindern zu können. 0,72 Sekunden war er schneller als Dominik Paris, bevor er die Traverse zum Zielhang in Angriff nahm.

Doch da geschah es: Feuz verschlug es die Ski, er konnte die Linie nicht mehr halten und prallte heftig ins Fangnetz. Glücklicherweise überstand der Schangnauer den Abflug unverletzt. «Es ist nichts Gravierendes passiert», konnte der in seiner Karriere schon so oft durch Verletzungen gebremste Feuz Entwarnung geben.

«Auf der Streif muss man angreifen, aber man darf es nicht übertreiben», hatte Feuz vor dem Start gesagt. So richtig schien er diesen Satz nicht verinnerlicht zu haben. Feuz gab alles, vor allem riskierte er alles. «Nach dem Hausberg nahm ich die Siegerlinie, doch die kann halt auch die Abschusslinie sein. Heute war es Zweiteres», erklärte er im Ziel, enttäuscht ob der grossen verpassten Chance.

Sturz als Kopfsache

Eigentlich hätte es die ultimative Kampflinie angesichts seines grossen Vorsprungs gar nicht mehr gebraucht. Doch den Chip im Ohr, der über den Zwischenstand im Rennen orientiert, den gibt es im Skirennsport nicht.

Carlo Janka, die zweite Schweizer Trumpfkarte, war sogar noch schneller gestartet als Feuz. Die furchteinflössenden Passagen mit Mausefalle, Karussell und Steilhang bewältige der Bündner als Schnellster überhaupt, ehe sich kleine «Flüchtigkeitsfehler» einschlichen, wie er hinterher sagte: «Nach dem Seidlalmsprung habe ich eine Welle nicht optimal erwischt, und auch vor dem Hausberg liess ich Zeit liegen.»

Zunächst sah es danach aus, als würde es für Janka trotzdem wie letztes Jahr zu Rang 3 reichen, doch schliesslich wurde er noch von den beiden überraschenden Franzosen Valentin Giraud Moine (Nummer 24) und Johan Clarey (Nummer 20) vom Podest gestossen. Am Ende wurde Janka Fünfter. Zum Podium fehlten ihm 11 Hundertstel, auf Sieger Paris verlor er 0,44 Se­kunden.

Es war allerdings auch nicht einfach für Janka, der sich nach dem schweren Unfall von Daniel Albrecht viele Jahre schwertat, auf der Streif zu attackieren. Janka startete nur zwei Nummern hinter Feuz, dessen Sturz er bei seinen Startvorbereitungen mitbekam: «Bei der Fahrt von Feuz war es lange laut, doch plötzlich wurde es ganz still. Dann weiss man: Es ist nicht gut. Man versucht die Sache auszublenden und hofft, dass es den Kollegen nicht schlimm erwischt hat. Optimal ist anders.» (Berner Zeitung)