Die «Rennsau» will endlich fahren

Sandra Gerber hatte Zeit, viel Zeit. Nach einem Unfall im ­November 2015 war die Saison im Eimer. Sie beschloss also, sich ­gemütlich auszukurieren. Geplant war für März 2016 die Rückkehr zum Schneetraining, danach ein beschwerdefreier Sommer mit dem Ziel, sich auf die aktuelle Saison seriös vorzubereiten. Doch es kam ­komplett anders.

«Dumm gelaufen» war es damals im November. Beim Skateboarden machte die Emmentalerin einen Misstritt. «Ich wusste sofort, dass die Saison futsch ist», erzählt sie. Das obere Sprunggelenk am rechten Fuss war kaputt, das Wadenbein gebrochen. Statt auf den Rennpisten war Sandra Gerber nach einer Operation in der Reha in Magglingen anzutreffen, und sie machte Ferien auf ­Bali, «damit ich mir die Rennen nicht anschauen musste».

Zwei weitere Operationen

Bereits Anfang März war sie in Veysonnaz zurück im Schnee, es folgte der Rückschlag mit erneuter Operation. Der Heilungsverlauf war komplizierter als geplant. Im August reiste die 31-Jährige nach Australien und belegte dort an den nationalen Meisterschaften den zweiten Platz, das Resultat aber war nebensächlich. Und die Beschwerden kamen erneut zurück. «Ich hatte grosse Schmerzen», sagt sie zurückblickend. Eine dritte Operation war unumgänglich. Mittlerweile macht sich Sandra Gerber keine Hoffnungen mehr: «Mein Fuss wird nicht mehr so sein, wie er einmal war.» Geblieben ist der grosse Wunsch der Snowboardcrosserin: «Ich möchte endlich wieder Rennen fahren», erklärt sie. «Ich bin eine Rennsau.»

Den Saisonauftakt in Montafon (ITA) im letzten Dezember hat Sandra Gerber verpasst. Nach dem Training ist ihr klar geworden, dass ein Renneinsatz noch nicht möglich wäre. Über die Feiertage konnte sie allerdings in Diablerets weitere Schneetage absolvieren. Danach reiste sie in die USA und feilte weiterhin an ihrem Comeback. Am nächsten Wochenende wird in Solitude um Weltcuppunkte gefahren. «Mein Ziel ist es, zu starten. Der Entscheid fällt aber auch hier nach den Trainings.» Die Ungewissheit ist zermürbend, Gerber aber möchte vernünftig bleiben. «Ich muss mir die Zeit nehmen, die es braucht», sagt sie, und im nächsten Satz ganz ehrlich: «Die ewige Warterei macht mich fertig.»

Wettlauf mit der Zeit

2018 finden in Südkorea die Olympischen Spiele statt, Sandra Gerber will dabei sein. Die Selektionsphase dazu beginnt jetzt. Zu früh für Gerber, obwohl die Kriterien noch nicht genau definiert sind. Die Emmentalerin benötigt Topresultate, dabei braucht sie wahrscheinlich ein paar Rennen, um sich wieder an die Rennatmosphäre zu gewöhnen. Die Spätzünderin, die erst mit 25 Jahren ihr Debüt im Weltcup gegeben hat, kann sich nicht auf ihre Routine verlassen. Oder anders gesagt: Für Sandra Gerber wird die Zeit knapp, sehr knapp.

