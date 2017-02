Der Oberschenkel der Nation

Nebelschwaden ziehen durch das Oberengadin. In der Nacht ist reichlich Schnee gefallen, auf Salastrains weht ein böiger Wind. Die Verantwortlichen kapitulieren früh, sagen die ersten Abfahrtstrainings an der WM in St. Moritz ab. Was für Lara Gut zur Folge hat, dass sie den heutigen Super-G ohne Praxis bestreiten wird. In Cortina d’Ampezzo stürzte sie auf dem Weg zum vierten Sieg im vierten Super-G dieses Winters. Sie hatte Glück, kam mit starken Prellungen am rechten Arm und am rechten Oberschenkel davon. Seither ist sie nicht mehr auf Skiern gestanden.

Die Geschehnisse erinnern an eine Geschichte aus dem Jahr 1985 – an «das Knie der Nation». Drei Wochen vor Beginn der WM in Bormio gewann Pirmin Zurbriggen die Abfahrt in Kitzbühel, zog sich dabei jedoch eine Meniskusverletzung zu. Das Schweizer Fernsehen war dabei, als der Gesamtweltcupsieger des Vorwinters in den Operationssaal geschoben wurde. Landesweit wurde gebangt und gehofft; die Anteilnahme war gewaltig, es kam zum Happy End. Zurbriggen triumphierte in Abfahrt und Kombination, liess sich im Riesenslalom Silber umhängen.

Vier Medaillenchancen

Guts Fall ist anders gelagert. Zwischen Sturz und WM-Auftakt lagen nur acht Tage. Es brauchte keine Operation, sondern Regeneration und Physiotherapie. Die Anteilnahme war geringer, weil die Entwarnung rasch folgte und der Skisport nicht mehr ganz die gleiche Relevanz hat wie in den goldenen Achtzigerjahren. Am Sitz von Swiss-Ski im Berner Vorort Muri jedoch hielten nicht ­wenige den Atem an, als die Tessinerin von der Tofana-Piste abgeworfen wurde.

Gut ist in sport­licher Hinsicht die wichtigste ­Figur des Heim-WM-Projekts. Ihr Plan für St. Moritz sieht vier ­Einsätze vor, in jedem Rennen gehört sie zumindest zum erweiterten Kreis der Favoritinnen. Fiele sie aus, müsste die Erwartungshaltung nach unten korrigiert werden. In diesem Kontext erstaunt es nicht, werden ihr beim ersten öffentlichen Auftritt nach dem Sturz entsprechende Fragen gestellt. Gut erwidert schmunzelnd, sie müsse keine Skination retten, fühle sich überhaupt nicht allein. «Wendy Holdener und die Speedjungs haben es drauf. Wir haben generell ein gutes Team», hält sie fest.

Ihre Körpersprache ist positiv, die Gemütslage heiter, obwohl der Rahmen kaum un­gemütlicher sein könnte. Rund 150 Medienschaffende haben sich in einem Raum mit 50 Sitzplätzen eingefunden, Klaustrophobiepatienten würden in Panik geraten. Gut lässt sich nichts ­anmerken, sagt, bis zur letzten Zwischenzeit in Cortina sei die Ausgangslage ausgezeichnet gewesen. «Ich sehe es positiv. Ich bin in St. Moritz, darf Ski fahren. Ich könnte auch in einem Spitalbett liegen.»

Kurze Interviews

Der Oberschenkel sei noch immer mit blauen Flecken versehen, sie könne weder lange stehen noch lange sitzen, meint die 25-Jährige. Und bittet im Voraus um Nachsicht, weil sie in den nächsten Tagen kürzer als gewohnt zu Verfügung stehen, nicht jede Frage beantworten werde. «Früher hatte ich manchmal keine Lust oder wusste nicht, was ich sagen soll. Nun muss ich möglichst schnell ins Hotel zurückkehren, damit der Oberschenkel gepflegt werden kann.»

Die Aussage leuchtet ein, wird Gut doch von heute bis Sonntag täglich ein Rennen oder ein Training bestreiten. Und sie belegt den Reifeprozess, welchen die Ausnahmekönnerin hinter sich hat. Ganz hinten im Raum steht Niccolo Castelli, wie Gut aus dem Sottoceneri stammend. Er arbeitet an einem Dokumentarfilm über die Skifahrerin, steht kurz vor dem Abschluss; als Titel ist «Looking for Sunshine» vorgesehen. Die Wetterprognose für Dienstag verheisst weniger Wind und mehr Sonnenschein. Wie Swiss-Ski könnte ihm nichts Besseres widerfahren als ein Happy End à la Zurbriggen.

St. Moritz aktuell

Heute Super-G Frauen (12 Uhr)

Olympiasiegerin 2014: Anna Fenninger

Weltmeisterin 2015: Anna Fenninger

Favoritinnen:

*** Lara Gut, Tina Weirather

** Sofia Goggia, Ilka Stuhec

* Nicole Schmidhofer, Lindsey Vonn

Startliste: 1 Elena Curtoni 2 Francesca Marsaglia 3 Stephanie Venier 4 Sofia Goggia 5 Tina Weirather 6 Corinne Suter 7 Lara Gut 8 Nicole Schmidhofer 9 Ilka Stuhec 10 Tamara Tippler 11 Lindsey Vonn 12 Romane Miradoli 13 Viktoria Rebensburg 14 Laurenne Ross 15 Kajsa Kling 16 Ragnhild Mowinckel 17 Anna Veith 18 Tessa Worley 19 Federica Brignone 20 Joana Hählen 31 Jasmine Flury (Berner Zeitung)