Ausschlafen liegt nicht drin

Es ist ein Zufall, dass in diesem Jahr zwei Teams aus der Slowakei am Internationalen Nachwuchsturnier in Wichtrach teilnehmen. Die Gladiators aus Trnava kennen den Anlass bereits. Banska Bystrica hingegen ist erstmals dabei. Die Verantwortlichen dieser Equipe kamen über das Internet und einen externen Kontakt mit den Turnierorganisatoren in Verbindung. Gemeinsam ist ­ihnen, dass sie aus einem Land im östlichen Mitteleuropa stammen, in dem Eishockey einen hohen Stellenwert geniesst, einen noch höheren als in der Schweiz.

Frühes Training

Ähnlich wie in der Schweiz existieren auch in der Slowakei nationale Ligen im Nachwuchs. Diese weisen allerdings im Vergleich zur hiesigen Meisterschaft eine andere Altersgliederung auf. In der Meisterschaft bilden die Jahrgänge 1999 und 2000 zusammen ein Team. Am Wichtracher Turnier, das für Spieler im Schweizer Novizenalter ausgelegt ist, sind jedoch die 99er nicht zugelassen. Trnava und Banska Bystrica gehen damit unterschiedlich um. Die Gladiators aus der westslowakischen Stadt treten mit einer Mannschaft an, die aus den Spielern der Jahrgänge 2000 und 2001 besteht. Sie ist eine Auswahl aus zwei Teams des Vereins. Banska Bystrica hingegen hat entschieden, mit dem 2001er-Jahrgang anzutreten, der in der Meisterschaft bei den «Kadetten», einer tieferen Altersklasse antritt.

Gemein ist allen Spielern, dass sie einen enormen Willen dafür aufbringen müssen, auf dieser Stufe spielen zu können. Trainiert wird an jedem Tag ausser an den Wochenenden, wo je nach Altersstufe ein bis zwei Spiele auf dem Programm stehen. Dreimal stehen zwei Einheiten an einem Tag auf dem Programm. «Das erste Training findet dann um 6 Uhr morgens statt», erzählt Branislav Sevcik, der Teamchef von Trnava. «Einige Spieler wohnen 30 Kilometer entfernt, sie müssen sehr früh aufstehen.» Es gibt die Möglichkeit im Internat nahe beim Eisstadion zu übernachten. Nach der Früheinheit gehen die Spieler zur Schule, anschliessend wird nochmals trainiert. Die Bedingungen sind professionell. «Bei uns zum Beispiel gibt es zwei ­Eishallen, Fitnessräume und Regenerationsmöglichkeiten», sagt Patrik Trnka, der Trainer von Banska Bystrica. Schafft es ein Spieler, in den Profibereich zu gelangen, verdient er sofort ein Salär, das über dem Durchschnittseinkommen in der Slowakei für sein Alter liegt. «Ein 17-Jähriger hat vor kurzem seinen ersten Vertrag unterschrieben», sagt Sevcik. «Er erhält 700 Euro im Monat.» Der Durchschnittslohn beträgt selbst für Erwachsene bloss 883 Euro. Es ist ein grosser wirtschaftlicher Anreiz vorhanden, als talentierter Junior alles dafür zu tun, den Sport zum Beruf machen zu können.

Trnava mit Ambitionen

In der Nachwuchsmeisterschaft führt Trnava die Tabelle an. Obwohl wegen der eingangs erwähnten Altersbeschränkung einige der besten Spieler fehlen, ist das Ziel klar. «Wir wollen das Turnier gewinnen», sagen Sevcik und Trainer Igor Toth. Bei Banska Bystrica ist man zurückhaltender. «Wir wollen die Halbfinals erreichen», sagt Trainer Trnka.

Sein Team machte vor dem Turnierstart einen Ausflug an den Blausee. Bei Trnava kann man sich vorstellen, nach Bern oder Thun zu fahren oder einen Abstecher nach Zuchwil zu machen, wo das slowakische U-18-Nationalteam an einem Fünfländerturnier antritt. «Priorität hat jedoch der Sport», sagt Teamchef Sevcik. «Wir wollen hier Erfahrung auf internationaler Ebene sammeln.» (Berner Zeitung)