Vieles und viele bewegt

Er zweifelt. Er grübelt. «Bin ich noch der Richtige?», fragt sich Martin Rubin. Wacker Thuns Trainer glaubt, sich nach neun Saisons wohl abgenützt zu haben; seinen Spielern, meint er, täte es womöglich gut, mal einen andern «Gring» zu sehen. «Das Team», denkt er, «braucht was Neues.»

Der Früh-Frühling 2016 ist keine leichte Zeit für den langjährigen Erfolgscoach. Die Berner Oberländer befinden sich in einer kleinen Krise, sie scheitern im Europacup und tun sich auf einmal auch in der Meisterschaft schwer.

In Winterthur verliert der Mitfavorit auf den Titel Ende März 17:25, Rubin vermisst in seiner Mannschaft den Enthusiasmus, den Willen, unbedingt zu ­gewinnen – etwas, das die Thuner in ihrer Blütezeit ausgezeichnet hat. Der Trainer hinterfragt also auch sich, und zu diesem Zeitpunkt würde er den bald auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Neun Monate später wird der ehemalige Bundesligaprofi gebeten, Bilanz zu ziehen. Und er sagt zu Recht: «Das war ein gutes Jahr.» Vor ein paar Wochen hat er nach Rücksprache mit einigen Akteuren entschieden, weiterzumachen. Hinter ihm und seinen Leuten liegen nun ein begeisternder Spät-Frühling mit dem Einzug in den Playoff-Final und ein überzeugender Saisonstart im Herbst mit sechs Siegen in Folge.

2016 war für den Traditionsklub auf allen Ebenen ein geglücktes Jahr. Das Fanionteam hievte seine Popularität im Kampf um den Titel in neue Sphären. Während der Ausmarchung interessierte Handball in der Schweiz so sehr wie lange nicht.

Für das attraktive, temporeiche Spiel sowie die an den Tag gelegte Leidenschaft in den Begegnungen mit Erzrivale Kadetten Schaffhausen ernteten die Berner Oberländer viel Sympathie, und dank der entsprechend hohen Zuschauerzahlen generierten sie willkommene Einnahmen.

Wacker-TV, das hauseigene Produktionsteam, wurde daneben schweizweit fortwährend mit der Übertragung interessanter Veranstaltungen betraut, es hat sich in der Szene einen Namen gemacht.

Präsident Zwahlen geht

Die Thuner haben ihr Profil heuer noch mal geschärft – als Klub, der in der Lage ist, Massen zu mobilisieren, als Vorreiter bei der Übertragung von Partien und als Ensemble, das in Fahrt nur schwer zu stoppen ist. Ist Rubins Equipe erst mal wieder vollzählig, wird sie national erneut eine dominante Rolle einnehmen.

2017 beinhaltet für Wacker so manche Herausforderung. Zunächst gilt es, einen Nachfolger für Präsident Reto Zwahlen zu finden, der nach vier erfolgreichen Jahren zurücktreten wird. Und der Trainer muss den heiklen Umbruch einleiten. Langweilig wird es Rubin nicht werden. (Berner Zeitung)