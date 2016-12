Vetö und Chervet bestehen den Test

Amateure

Von den sechs Amateurkämpfen fand jener von Andri Beiner die grösste Beachtung. Der 16-Jährige überzeugte gegen den Slowenen Alen Kralj und gewann klar mit 3:0-Richterstimmen. Der Kampf bot dem Münsinger einen guten Lerneffekt. «Ich hatte gegen ihn schon einmal geboxt und dachte, ich wüsste, was auf mich zukommen würde», erzählte er. «Solche Gedanken sind im Boxen fatal. Ich wurde zu Beginn überrascht.» Beiner fand dennoch früh in den Kampf, überzeugte mit gutem Auge und tänzerischer Leichtigkeit. Der Sportgymnasiast dominierte die ersten beiden Runden und zündete in der Schlussrunde ein Feuerwerk. «Die Trainer riefen mir zu, ich solle nochmals was zeigen», sagte Beiner, «in den letzten 30 Sekunden habe ich meine Reserven angezapft.» Beiner war von der Ambiance im Berner Kursaal angetan. «Den Einmarsch konnte ich richtig geniessen. So macht es Spass.» Der talentierte Nachwuchs­boxer hat bereits 33 Kämpfe absolviert. 2017 will er sich vermehrt an internationalen Wettkämpfen behaupten.