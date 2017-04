Nur der Titel ist für Neel Jani gut genug

Das Ziel ist die Titelverteidigung. «Was denn sonst?», fragt Neel ­Jani rhetorisch. Dem Seeländer sollte dies keineswegs als Arroganz ausgelegt werden, vielmehr zeugen die Worte von seinen Ambitionen, seinem Status.

Vergangene Saison feierte Jani als Leader an der Seite des Franzosen Romain Dumas und des Deutschen Marc Lieb den Weltmeistertitel in der bedeutenden Langstreckenserie WEC. «Also kann ich jetzt schlecht hinstehen und sagen, ich wolle 2017 Zweiter werden.» Der Schnellste zu sein – wer für Porsche fahre, dürfe keinen anderen Anspruch haben, hält der 33-Jährige fest.

Die Edelmarke ist also noch immer dabei in der World Endurance Championship (WEC). In der LMP1, der ersten Stärkeklasse, mischt mit Toyota indes bloss ein weiteres Werksteam mit. ­Audi wurde infolge des Abgas­skandals beim Mutterkonzern Volkswagen quasi zum Ausstieg gezwungen, weshalb bloss noch sechs Autos respektive Teams für den Titel infrage kommen.

Die ­Situation sei nicht ideal, gesteht Jani, «das Niveau ist aber noch immer brutal hoch». Klar ist, dass die Meisterschaft das Engagement zusätzlicher Hersteller benötigt, um längerfristig in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Peugeot liebäugelt offenbar mit einem Einstieg, doch das kurze und schmerzvolle Gastspiel von Nissan 2015 hat abschreckende Wirkung: Die überforderten Japaner verloren in Le Mans pro Runde 20 Sekunden auf die Schnellsten.

20 000 Fans beim Test

Im Vergleich zur Vorsaison sind die Autos wegen geringerer Möglichkeiten im Bereich der Aerodynamik ein wenig langsamer geworden. Den Piloten steht pro Runde zudem weniger Benzin zur Verfügung – effizientes Fahren wird noch wichtiger. Weshalb Jani die steigende Bedeutung der Renntaktik erwähnt.

In den Tests in Monza Ende März, bei welchen pro Tag über 20 000 Leute zuschauten, war Toyota einen Hauch schneller als Rivale Porsche. Zudem behagt dem Herausforderer die Strecke in Silverstone, wo am Sonntag die Saison ­beginnt (live auf Eurosport).

Ungeachtet des Audi-Rückzugs hat es das Fahrerfeld in sich: Inklusive der zweiten Stärkeklasse LMP2, in welcher der Frutiger ­Simon Trummer sowie der Bern-Jurassier Jonathan Hirschi bei privaten Equipen Unterschlupf gefunden haben, sind neun ehemalige Formel-1-Piloten wie Robert Kubica und Kamui Kobaya­shi (Ex-Sauber) gemeldet.

Bis ­Ende November stehen neun Rennen auf dem Programm, als Höhepunkt finden Mitte Juni die 24 Stunden von Le Mans statt. Auch beim Klassiker wird Neel Jani, der nun mit dem Deutschen André Lotterer und dem Briten Nick Tandy ein Trio bildet, als Titelvertei­diger starten. Und natürlich gibt es auch in Le Mans bloss ein Ziel. «Den Sieg natürlich.» Was sonst? (Berner Zeitung)