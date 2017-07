Nur Schurter schneller als Flückiger

Olympiasieger Nino Schurter ist derzeit im Cross-Country das Mass aller Dinge. Der Bündner feierte in Andorra solo im dritten Weltcuprennen der Saison den dritten Sieg. Dank Mathias Flückiger kamen die Schweizer in Vallnord zu einem Doppelsieg.

Der Oberaargauer kam letztlich 18 Sekunden hinter Schurter ins Ziel. Er vermochte im Schlussspurt den Franzosen Jordan Sarrou hinter sich zu lassen. «Ich bin sehr, sehr zufrieden», sagt Flückiger.

«Ich musste als 26. weit hinten starten und verbrauchte in dieser Höhenlage von fast 2000 Metern über Meer bereits viel Energie, um aufzuholen und nach vorne zu kommen. Am Hinterrad von Nino war ich jedoch nie», erklärt der 28-jährige Berner.

Der Exploit kam für Flückiger nicht ganz unerwartet. «Ich war schon im letzten Weltcuprennen auf Podestkurs gewesen, bevor ich ausschied.» Der Olympiasechste von Rio hatte Ende Mai im deutschen Albstadt einen spektakulären Sturz fabriziert und musste aufgeben.

Dass er bei seinem Comeback auf höchster Stufe gleich sein bestes Weltcupergebnis seit dem 2. Platz von Cairns (AUS) 2014 egalisierte, beweist, dass er den Sturz gut überstanden hat und seine gute Form konservieren konnte. Im April hatte Flückiger zwei hoch dotierte Rennen in Deutschland gewinnen können, allerdings in Abwesenheit von Schurter.

«Auch deshalb ist dieser 2. Platz mehr wert. Im Weltcup ist jeweils die gesamte Konkurrenz am Start», hält Flückiger fest. Zeit für eine rauschende Party blieb nicht. «Nach dem Rennen ist vor dem nächsten Rennen», sagt er. Nach dem gemeinsamen Essen mit dem Team am Sonntagabend stand am Montagmorgen bereits der Rückflug in die Schweiz an.

Kupferschmied zurück

Florian Vogel als Fünfter rundete das starke Schweizer Teamergebnis ab. Mathias’ Bruder Lukas Flückiger wurde Zwölfter. Bei den Frauen klassierte sich Linda Indergand im 4. Rang. Jolanda Neff enttäuschte und war noch hinter Alessandra Keller (9.) nur die drittbeste Schweizerin. In der Kategorie U-23 erreichte die Spiezerin Ramona Kupferschmied den 25. Rang und sicherte sich damit gerade noch einen Weltcuppunkt. (Berner Zeitung)