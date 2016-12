Neuer Mann in der Ringecke

Wenn Alain Chervet am Stephanstag im Kursaal im Ring steht, werden ihm die Anweisungen weder in Berndeutsch noch in Mattenenglisch zugerufen, das der 26-Jährige ebenfalls beherrscht. Nein, diesmal werden die Tipps in Englisch mit osteuropäischen Akzent übermittelt.

Der Zollikofer wird erstmals von Ignacy Boguslawski betreut. Chervet absolvierte beim auf Teneriffa lebenden Polen, der in der Boxszene seit seiner Tätigkeit in Kasachstan «Wassili» gerufen wird, ein zehntägiges Trainingslager – und die beiden bauten sofort ein Vertrauensverhältnis auf. Chervet hat daher überhaupt keine Bedenken, obwohl er gegen den starken Tansanier Emilio Norfat von einem Mann gecoacht wird, den er erst seit gut einem Monat kennt. «Im Gegenteil, es gibt mir Sicherheit, Wassili in der Ecke zu haben. Schliesslich hat er schon viele gute Boxer vorwärtsgebracht.»

Intensive Tage auf Teneriffa

Das Arrangement erlaubt es Daniel Hartmann, Chervets Manager und Förderer, sich ganz auf einen reibungslosen Ablauf des Meetings zu konzentrieren. Auch Hartmann ist von Boguslawski begeistert. «Ich habe schon mit vielen zusammengearbeitet, aber Wassili ist der beste Trainer, den ich bisher erlebt habe», sagt der Chef der Boxing Kings.

Boguslawski verfüge über immense Erfahrung, und alles, was er sage, habe Substanz, erläutert Hartmann. «Wie er mit Alain umgegangen ist, hat mich überzeugt.» Das Camp auf Teneriffa war lehrreich, intensiv und erholsam zugleich. Nach den harten Einheiten habe er sich jeweils bei 23, 24 Grad am Pool entspannen können, erzählt Chervet.

Aus Boguslawskis Sicht war es erfreulich, auf welch hohem Niveau er mit dem Berner in technischer und taktischer Hinsicht arbeiten konnte. «Alain verfügt über einen starken Willen, und er ist clever. Er verstand jeweils sofort, was ich von ihm sehen wollte.» Innert weniger Tage gelang es Chervet, seine Schlagkraft zu erhöhen. «Den Unterschied habe ich in der Schlagschule sofort gespürt», erzählt der Superleichtgewichtler, welcher die Power nun vermehrt aus den Schultern generiert.

Chervet wurde auf der Kana­reninsel im Sparring gefordert. In einem anderen Boxklub duellierte er sich mit dem deutlich höher eingestuften Armenier Artem Haroyan. «Alain befand sich in der Höhe des Löwen», meint Hartmann, und der Profiboxer selber sagt: «Die Intensität war hoch. Mein Sparringpartner wollte zeigen, wer Herr im Haus ist. Es war fast wie in einem richtigen Kampf.»

Trotz viel Talent viel Arbeit

Chervet hielt sich gut, Boguslawski bescheinigt ihm viel Talent. Doch der Coach, welcher unter anderen den ukrainischen Superfedergewicht-Weltmeister Vasyl Lomachenko trainierte, sagt auch: «Es gibt noch viel zu tun.» Chervet müsse seine Explosivität länger aufrechterhalten können, erklärt der Pole.

Zudem spiele sich im Boxen 75 Prozent im Kopf ab. «An der Mentalität musst du jeden Tag hart arbeiten. Und das wird mit der Zeit nicht einfacher, sondern schwieriger.» Chervet ist zwar noch ungeschlagen (12 Siege, 2 Unentschieden), aber doch noch ein rechtes Stück von der Weltspitze entfernt. Wie weit kann es der Neffe des legendären Fritz Chervet bringen? «Wenn ich ihn weiterhin trainieren kann, traue ich ihm zu, dass er in anderthalb Jahren um den EM-Titel kämpfen kann», antwortet Fachmann Boguslawski.

Das ist Zukunftsmusik, die Gegenwart heisst für Alain Chervet Boxing Day. Mit Emilio Norfat (27 Siege, 9 Niederlagen) dürfte er alle Hände voll zu tun haben. Der Afrikaner ist sein bisher stärkster ­Gegner. (Berner Zeitung)