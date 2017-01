Köniz feiert wichtigen Sieg

Gedanken sind ein kostbares Gut. Weil sie privat sind und nur dann nach Aussen dringen, wenn sie der Urheber oder die Urheberin mit jemandem teilt. Bisweilen wäre es dennoch interessant zu wissen, welche Gedanken in den Köpfen von Menschen herumgeistern. Am Samstagabend in der Sporthalle Weissenstein, zum Beispiel, kurz vor 19 Uhr. Edelline Köniz hat soeben den zweiten Satz gegen Kanti Schaffhausen souverän mit 25:17 für sich entschieden und liegt gegen die Nordostschweizerinnen mit 2:0 in Führung.

Schweifen nun die Gedanken zurück ins alte Jahr? Vor gut zwei Monaten präsentierte sich im Direktduell der beiden Teams nämlich ein ähnliches Bild, mit umgekehrten Vorzeichen. Im Heimspiel lagen die Schaffhauserinnen mit zwei Längen in Front, ehe sich die Könizerinnen steigerten und nach einer kämpferischen Leistung schliesslich in fünf Sätzen triumphierten. Vielleicht dachte der einsame Fan der Schaffhauserinnen, der zweimal enthusiastisch eine Fahne schwenkte, sie aber meist nur als Stütze nutzte, in der Pause an ein ähnlich heroisches Comeback seines Teams. Dieses blieb aber aus.

Zwar erarbeiteten sich die Gäste im dritten Satz einige Male einen Vorsprung von drei Punkten, die Könizerinnen liessen sich darob aber nicht verunsichern. Nach 73 Minuten war der siebte Saisonsieg Tatsache. Zum dritten Mal hatte bei Satzball ein Eigenfehler der Schaffhauserinnen für die Entscheidung gesorgt.

«Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns, und ich bin glücklich, haben wir gewonnen», sagte Trainer Luca Tarantini, um gleich anzufügen: «Aber wir können besser spielen.» Der Italiener konstatierte im Spiel seiner Equipe viele Leistungsschwankungen und nannte exemplarisch den Beginn des Spiels - die ersten vier Punkte gingen alle an Schaffhausen - sowie den dritten Durchgang, als Köniz es aufgrund zu vieler Eigenfehler verpasste, das Geschehen deutlicher zu gestalten.

«Wir müssen unser Niveau während des ganzen Spiels hochhalten», verlangte der Trainer. Vor allem war er aber auch froh darüber, dass sich mit dem Sieg der Abstand zu den neuntplatzierten Schaffhauserinnen und damit den Playout-Plätzen auf acht Punkte vergrösserte. Mit der Abstiegsrunde will Köniz nämlich nichts zu tun haben. «Jetzt können wir uns in Ruhe auf die nächsten Spiele vorbereiten.»

Der Traum vom Halbfinal

Am nächsten Samstag empfangen die Könizerinnen Volero Zürich, doch das Spiel gegen den Ligakrösus ist auf Tarantinis Prioritätenliste aufgrund der erwartbaren Niederlage nur zweitrangig. Voraussichtlich werden gegen Volero ein paar junge Spielerinnen mehr Einsatzzeit erhalten als gewöhnlich, denn am Sonntag steht bereits die nächste Partie auf dem Programm, eine äusserst wichtige noch dazu: Die Könizerinnen reisen im Rahmen des Cup-Viertelfinals nach Les Breuleux zu Franches-Montagnes.

Gegen die Jurassierinnen sind bisher beide Begegnungen in dieser Saison verloren gegangen, zuletzt blieb Köniz vor einer Woche im Heimspiel ohne Chance (0:3). Das soll diesmal anders sein. «Wir wollen unbedingt in den Halbfinal», sagt Luca Tarantini. Seine Gedanken kreisen schon jetzt um diese Partie. (Berner Zeitung)