Hornussen in Estavayer: Seeländer sind zufrieden

Die besten Teams waren in Estavayer nicht am Start. Der Turnus der vier Teilverbände soll allen Hornussern ermöglichen, einmal im Leben an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) teilzunehmen, und andere Mannschaften waren diesmal an der Reihe. Es winkte Equipen aus der zweiten Reihe die Chance, einen grossen Festsieg zu landen.

Und Epsach nutzte diese und gewann. Lyss, auf dem Papier Favorit, war nicht mit der besten Mannschaft angetreten. Als Organisator des Eidgenössischen Hornusserfests von 2012 durften die Seeländer bereits ein Jahr später am ESAF hornussen. Es traten daher nur Spieler an, die damals nicht mit dabei waren.

Unter diesen Voraussetzungen hatte sich Epsach als Favorit gesehen und wurde dieser Rolle gerecht. «Wir waren auf dem Papier die beste Mannschaft und haben super gespielt», sagte Roland Kocher, der zudem in der Einzelschlägerwertung den zweiten Platz belegte. «Ich bin stolz auf unsere Leistung.»

Gegen den Abstieg

Epsach kämpft in der NLA praktisch jedes Jahr gegen den Abstieg. 2016 gelang der Ligaerhalt auf souveräne Art und Weise. Die Seeländer überzeugten durch gute Riesarbeit. Epsach ist ein Team, das hauptsächlich aus Hornussern besteht, die im Dorf selbst wohnhaft sind. Viele kennen sich schon länger. Dies sorgt für einen guten Zusammenhalt. Auf der Transferliste des Hornusserverbandes sind nur selten Wechsel im Zusammenhang mit der Seeländer Gesellschaft aufgeführt.

«Es ist nicht so, dass wir keine Auswärtigen aufnehmen wollen», sagt Spielführer Conradin Sigrist. «Wir integrieren jedoch stets viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Mannschaft. Wird ein Zuzug diskutiert, taucht immer die Frage auf, ob man diese Position nicht auch intern besetzen könne.» 2010 gewann Epsach beim Eidgenössischen Hornusserfest in Lyss in der 2. Stärkeklasse. Ansonsten fehlen Erfolge dieser Art im Palmares. «Die Befriedigung hier gewonnen zu haben, ist sehr gross», sagt Sigrist. «Wir haben die Chance genutzt, die sich uns bot.»

Doch noch ein Lysser Sieg

Lyss konnte so mit seiner zusammengewürfelten Equipe nicht in den Kampf um den Festsieg eingreifen. Einen Triumph konnte die Mannschaft dennoch feiern. Pascal Keller war als einer der Favoriten auf den Gewinn der Einzelschlägerwertung gehandelt worden und war mit 176 Punkten auch der Beste. 2013 hatte er noch nicht bei Lyss gespielt und figurierte daher im Aufgebot für Estavayer.

Der 26-Jährige hatte sich mit den Prognosen der Fachleute nie beschäftigt. «Ich hatte zwei sehr gute Tage. Dies ist der Höhepunkt in meiner Hornusserkarriere», sagte Keller, der noch nie zuvor an einem Fest bester Schläger war. «Das Fest hier ist vom Stellenwert zwischen einem Eidgenössischen und einem Interkantonalen bei uns anzusiedeln. Das macht den Erfolg für mich so speziell.»

Die Seeländer waren im Freiburgischen die Besten. Und haben sich in den Annalen möglicherweise für einige Zeit als letzte Hornussersieger an einem ESAF verewigt. Denn 2019 in Zug findet kein Hornusserwettkampf statt, und die weitere Zukunft ist ungewiss. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)