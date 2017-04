Giger legt gleich zwei Könige aufs Kreuz

Die Meisterprüfung legte Samuel Giger im Schlussgang ab. Die vierte Minute lief im Höhepunkt des Ballenberg-Schwingets, als der Gast aus der Nordostschweiz Matthias Glarner mit einem wunderschönen Kurzzug düpierte, den amtierenden Schwinger­könig ins Sägemehl drückte.

Es war für den Thurgauer letztlich der krönende Abschluss eines eindrücklichen Auftritts im Berner Oberland. Sechs Siege liess sich der 19-Jährige auf sein Notenblatt notieren. Bereits zum Auftakt hatte Giger überrascht und nach dem zweiten Zusammengreifen Kilian Wenger mit einem Wyberhaken bezwungen. Nach Siegen gegen Alexander Kämpf und Hanspeter Luginbühl musste im vierten Gang mit Niklaus Zenger ein weiterer Berner «Eidgenosse» die Überlegenheit des Gastes anerkennen.

«Mir bedeutet dieser Sieg sehr viel», meinte der glückliche Festsieger. «Als Gast in der Heimat meiner Mutter ein solch stark besetztes Schwingfest zu gewinnen, freut mich sehr und gibt viel Selbstvertrauen für die Zukunft.»

«Eidgenossen» in Ehrenrängen

Mit einem Rückstand von zwei Zählern klassierte sich Bernhard Kämpf im zweiten Rang. Der Sigriswiler hatte die Punkte im ersten Gang mit Matthias Glarner geteilt und fand danach etwas überraschend gegen den aufstrebenden Stefan Reichen kein Siegesrezept. Schwingerkönig Glarner musste durch die Schlussgangniederlage zusammen mit Simon Anderegg und Kilian Wenger mit dem dritten Rang vorliebnehmen.

Wenger, der zweite Schwingerkönig in Brienz, fand nach der Auftaktniederlage gegen den ­späteren Festsieger auch gegen Kilian von Weissenfluh kein Siegesrezept. Dafür hinterliess Christian Wehrli erneut einen guten Eindruck; der Uetendorfer klassierte sich wie vor Wochenfrist in Bolligen in der Ranglistenspitze. Selbiges lässt sich auch von Peter Beer schreiben; der Sieger des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertages 2015 klassierte sich ebenfalls im geteilten fünften Rang. (Berner Zeitung)