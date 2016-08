Furchteinflössende zweite Welle

Peter Schmutz versuchte gar nicht erst, seine Ansprüche zu verbergen. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte er im Mai: «Sollte in Estavayer kein Berner Schwingerkönig werden, dann haben wir versagt.» Der technische Leiter des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbands (BKSV) steht gewiss nicht im Verdacht, überheblich zu sein.

Doch angesichts des Potenzials seiner Equipe wäre alles andere als die Vorgabe, den Königstitel zu gewinnen, reine Tiefstapelei. Seit 2008 haben die Berner – abgesehen vom Unspunnenfest 2011 – alle Wettkämpfe mit eidgenössischem Charakter gewonnen. Auf dem Brünig und am Schwarzsee-Schwinget demonstrierten sie heuer abermals ihre Stärke.

Bei Letzterem traten abgesehen von Arnold Forrer und Samuel Giger die besten Nordostschweizer an. Die Bilanz: Dreizehn Kränze gingen an die Berner, zwei in die Nordostschweiz.

Der BKSV verfügt am «Eidgenössischen» über das breiteste Kader. Das ist ein grosser Vorteil: Denn in der zweiten Garde figurieren mehrfache Kranzfestgewinner, welche die Konkurrenz zurückbinden können.

Eine offene Rechnung

In der Hierarchie direkt hinter den Königen Matthias Sempach und Kilian Wenger sowie Christian Stucki dürfte Matthias Glarner angesiedelt werden. Der Meiringer hat im Frühjahr seinen 100. Kranz gewonnen, blickt auf eine starke Saison zurück. Am «Bernisch-Kantonalen» triumphierte Glarner in seinem Heimatdorf mit sechs Siegen, machte sich damit zum Mitfavoriten für das «Eidgenössische».

Und: Er hat noch eine Rechnung offen. Vor drei Jahren in Burgdorf hatte es das Einteilungsgericht nicht gut mit ihm gemeint. Im 6. Gang traf er auf Stucki, im 7. auf Sempach. Nach einem Gestellten gegen den Seeländer unterlag er dem späteren Schwingerkönig. «Ein einziger Kurzzug zerstörte meine Hoffnung auf den Königstitel», meinte er damals.

«Vor ein paar Jahren wäre ich einer der Favoriten gewesen, nun bin ich einer von vielen.» Bernhard Kämpf

Kleine Quizfrage: Wer ist nach Sempach der zweitbeste Berner in der Jahrespunkteliste des Eidgenössischen Schwingerverbandes? Es ist Bernhard Kämpf. Der 28-Jährige triumphierte heuer am «Oberländischen», wurde am Schwarzsee-Schwinget Dritter und stand auf dem Brünig im Schlussgang; wegen eines Gestellten gegen Thomas Sempach musste er mit Rang 2 vorliebnehmen.

«Über alle Feste gesehen, habe ich konstante Leistungen zeigen können», hält er fest. Kämpf, dem früher die Nerven oft einen Streich spielten, gehört seit dem letzten «Eidgenössischen» zu den arriviertesten Berner Kräften – dennoch steht er im Schatten von Sempach, Stucki und Wenger. Dies sehe er sowohl als Vor- als auch als Nachteil. «Vor ein paar Jahren wäre ich einer der Favoriten gewesen, nun bin ich einer von vielen», sagt er. «Andererseits habe ich so hinsichtlich Estavayer keinen Druck.»

In Burgdorf hatte er nach dem ersten Tag in Führung gelegen, ehe er am Sonntag dreimal stellte, dadurch auf Rang 7 b landete. «Ich hoffe, dass ich von diesen Erfahrungen profitieren kann.» Angesprochen auf sein Ziel, nennt er den Kranzgewinn. «Alles andere wird sich im Wettkampf ergeben.» Kämpf wird erstmals an einem «Eidgenössischen» mit seinen Brüdern Alexander und Marcel antreten. «Das ist hilfreich, weil wir wissen, wie wir uns in gewissen Momenten unterstützen können.»

Die drei Fragezeichen

Wer einen Blick auf die Siegerlisten dieser Saison wirft, wird dort zweimal den Namen Remo Käser vorfinden. Am «Mittelländischen» und am «Emmentalischen» triumphierte der 19-Jährige, es waren seine beiden ersten Kranzfestsiege. Der Alchenstorfer zählt mit Samuel Giger und Armon Orlik zu den grössten Talenten des Landes.

Matthias Aeschbacher ist wie Käser noch kein Eidgenosse. Doch der 24-Jährige aus Hasle-Rüegsau darf sich bei optimalem Festverlauf in Estavayer durchaus Chancen ausrechnen. Aeschbacher gewann 2015 das «Oberländische», dieses Jahr stand er am «Bern-Jurassischen» im Schlussgang – und am «Emmentalischen» bettete er Matthias Sempach ins Sägemehl.

Was ein optimaler Festverlauf ist, demonstrierte Thomas Sempach vor wenigen Wochen auf dem Brünig. Der 31-Jährige gewann 2004 und 2010 den eidgenössischen Kranz, an ihm dürfte sich der eine oder andere Gegner die Zähne ausbeissen.

Und dann wären da noch die drei Fragezeichen. Dabei handelt es sich nicht um die bekannte Jugendkrimiserie, sondern um Matthias Siegenthaler, Simon Anderegg und Florian Gnägi. Sie kämpften zuletzt mit Verletzungen, meldeten sich allerdings rechtzeitig fit für den Saisonhöhepunkt. Unter normalen Umständen dürfte von ihnen der Kranz erwartet werden – oder gar mehr. (Berner Zeitung)