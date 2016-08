Ein Rücktritt mit Ansage

Die Gedanken waren bereits vor Rio da. In einem Gespräch mit dieser Zeitung hielt Nadine Zumkehr Ende Juni fest, sie freue sich auf eine «andere Zeit». Seit 2005 spielt die Frutigerin auf der World Tour, in Brasilien nahm sie zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil. Nun, ein paar Tage nach ihrer Rückkehr, hat die 31-Jährige den Entscheid gefällt: Ende Saison ist Schluss mit Beachvolleyball.

«Ich habe bereits Anfang Jahr eine Tendenz gespürt, doch wollte ich diese Saison noch auf mich wirken lassen», erklärt sie. Unter dem Strich waren die letzten ­Monate für die Abwehrspielerin und ihre Partnerin Joana Heid­rich ein voller Erfolg. Im April erreichten sie beim World-Tour-Open im chinesischen Fuzhou Rang 3, ein paar Tage später triumphierten sie in Sotschi (RUS). Damit hatten Heidrich/Zumkehr das Olympiaticket praktisch in der Tasche.

Kurz vor Rio wurden die beiden am Major-Turnier in Klagenfurt Zweite, was hinsichtlich des Saison­höhepunkts Erwartungen weckte. Und: Heidrich/Zumkehr enttäuschten nicht. Sie qualifizierten sich für den Viertelfinal, brachten dort das einheimische Weltklasseduo Larissa/Talita in der vollen Arena an der Copacabana an den Rand einer Niederlage, vergaben im zweiten Satz drei Matchbälle. «Ich habe Zeit gebraucht, diese Niederlage zu verdauen», sagt Zumkehr. «Aber nun kann ich stolz auf dieses Olympiaturnier zurückblicken.» Es sei der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt, fügt sie an.

Noch ist unklar, wann sie zum letzten Mal im Sand stehen wird. Fakt ist: Heidrich/Zumkehr werden vom nächsten Mittwoch bis Freitag die Schweizer Meisterschaft auf dem Bundesplatz in Bern bestreiten. Eventuell können sie danach noch an den World-Tour-Finals in Toronto teilnehmen. Zumkehr: «Das wäre natürlich ein toller Abschluss.» (Berner Zeitung)