Die irre Aufholjagd der Patriots

Angeführt vom überragenden Star-Quarterback Tom Brady (39) setzte sich der Favorit in Houston vor über 70'000 Zuschauern nach einem 3:28-Rückstand noch mit 34:28 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch.

Hier die Entscheidung im Video:

IT'S OVER! IT'S OVER!



JAMES WHITE WINS IT FOR THE @PATRIOTS!



WHAT A GAME! #SB51 #PATRIOTS https://t.co/nZzQJGWRmC