«Die Luft an der Spitze wird dünner»

Zum ersten Mal in der Neuzeit sind drei Berner Schwingerkönige in derselben Ära aktiv. Inwiefern beeinflusst dies Ihre Arbeit?

Peter Schmutz: Es ist superschön, drei Schwingerkönige in der Mannschaft zu haben, von ihrem Fachwissen zu profitieren, sie trainieren zu können. Aber du machst dir natürlich mehr Gedanken über die Trainingsgestaltung. Schliesslich willst du den Königen auch gerecht werden. Ich bereite mich nun noch besser auf die Zusammenzüge vor.

Aber könnte sich der dritte ­König für Sie in der Einteilung als Nachteil erweisen?

Ein König mehr oder weniger macht keinen Unterschied. Zumal Matthias Glarner schon vor seinem Erfolg in Estavayer als ­regelmässiger Festsieger entsprechend eingeteilt wurde.

Am letzten «Eidgenössischen» haben die Berner den Königstitel und 17 Kränze geholt. Wie beurteilen Sie die Ausgangslage im Jahr danach?

Unverändert. Wir reisen mit Respekt an jedes Fest, wollen immer die meisten Kränze gewinnen, eine Topleistung zeigen.

Und jedes Mal den Sieger stellen.

Das ist kein Geheimnis, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen: Es ist grandios, was wir letztes Jahr erreicht haben. Doch für uns wird die Luft an der Spitze dünner.

Was unternehmen Sie, um den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu erhalten?

Wir versuchen den anderen in einigen Bereichen voraus zu sein: beim Training, bei der Vorbereitung und der Beobachtung der Konkurrenz, den Strukturen...

Strukturen?

Es ist das A und O, vermehrt Junge einzubauen. Deshalb haben wir im Berner Verband versucht, die Strukturen jenen von Swiss Olympic anzupassen. Wir haben auf diese Saison hin ein Novizenkader geschaffen mit 35 talentierten Jungschwingern im Alter von 16 bis 19 Jahren. Sie werden von früheren Topschwingern betreut. Davon erhoffen wir uns für die Zukunft eine sehr gute Basis.

Einst wurde moniert, die Schwinger würden zu viel Zeit ins Kraft- statt ins Technik­training investieren. Wie handhaben Sie das?

Wir haben alle vierzehn Tage ei­nen Zusammenzug mit dem Berner Team. Dort wird ausschliesslich Technik trainiert. Speziell am Boden können viele noch mehr rauskitzeln. Die Aspekte Kraft und Kondition liegen in der Eigenverantwortung der Schwinger.

Im Kader stehen 18 «Eidgenossen». Das Gefälle ist riesig, führt von Schwingern mit über 100 Kränzen zu Athleten mit 12 oder 13. Ist das ein Problem?

Jeder Kranzgewinner von Estavayer hat seine Auszeichnung verdient. Aber es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass uns im Mittelbau etwas fehlt. Der Altersunterschied innerhalb der «Eidgenossen» ist gross. Und es ist einfach so: Als «Eidgenosse» musst du einen Zacken mehr investieren. Du musst! Dann profitierst du. Sonst wird es pickelhart.

Den Bernern steht am Schwarzsee die erste Teamprüfung bevor. Wie stark ist Ihre Mannschaft?

Das lässt sich kaum abschätzen. Die Saison war und ist für die Schwinger schwierig zu planen: Die Gaufeste begannen extrem früh, der Höhepunkt Unspunnen folgt erst Ende August. Deshalb überrascht es mich nicht, sind einige eher verhalten gestartet...

... wie der amtierende König.

Glarners Ziel ist das Unspunnenfest. Die Tendenz ist auch bei ihm steigend. Ich erinnere an den ­ersten Gang am «Oberaargauischen». Kurz vor der Niederlage gegen Matthias Sempach hatte er eine vielversprechende Aktion. Hätte er voll durchziehen können, wäre es für Sempach brandheiss geworden. Es fehlt wenig.

Vieles steht im Zeichen des Unspunnenfestes. Seit 2008 haben die Berner jeden Anlass mit eidgenössischem Charakter für sich entschieden – ausser Unspunnen 2011. Ist diese Niederlage noch in den Köpfen präsent?

Natürlich haben wir das im Hinterkopf. Damals war von Anfang an der Wurm drin. Die Erinnerung soll jedem als Motivation dienen. Es klingt einfach, aber: Wir müssen mit Freude antreten, dann kommt es gut.

In Interlaken werden keine Kränze verteilt. Nur ein Schwinger kann etwas gewinnen...

... umso wichtiger werden Mannschaftsleistung und Teamgeist sein. In diesem Bereich haben wir gegenüber anderen Teilverbänden einen Vorteil.

Weil die Berner ein und denselben Kanton vertreten?

Ja. Wir haben den Bären, unsere Fahne, dafür stehen wir ein. Und wir arbeiten immer daran, den Teamgeist zu fördern, zu leben.

Armon Orlik und Samuel Giger schwangen in Estavayer be­eindruckend, zuletzt siegte Joel ­Wicki auf dem Stoos. Wird die Wachablösung durch die starken Youngster aus anderen Teilverbänden bereits am Unspunnenfest Tatsache sein?

Dafür muss zuerst einer an unserem Team vorbeikommen. Und auch wir haben starke Junge.

Ist Remo Käser im Bernbiet der Schwinger der Zukunft?

Das hat er in Estavayer mit dem dritten Rang gezeigt.

Der Vergleich zwischen Käser und Giger ist auch abseits des ­Sägemehls spannend: Giger verzichtet auf Sponsoren, bei Käser wird von einigen Traditionalisten bereits moniert, er vermarkte sich zu stark. Wie sehen Sie das?

Mir ist wichtig, dass meine Athleten regelmässig trainieren, zu den Werten des Schwingens stehen, die richtige Einstellung haben, Vollgas geben. Was sie daneben machen, liegt in ihrer Verantwortung. Das hat mich nicht zu interessieren.

Aber die Diskussion wird oft geführt, wie das Schwingen und seine Athleten den Weg in die Moderne begehen sollen.

Wir müssen die Werte des Schwingens bewahren. Dazu gehört eine werbefreie Arena. Aber was der Athlet daneben macht, ist seine Sache. Letztlich ist es immer Werbung für unseren Sport, wenn ein Schwinger irgendwo präsent ist. Oft ist auch Missgunst im Spiel. Für mich steht im Zentrum, dass die Spitzenschwinger von heute dem Sport in irgendeiner Form erhalten bleiben werden. Auch die nächste Generation soll von ihnen profitieren können.

Wie sehen Sie die Perspektiven der Berner für das «Eidgenössische» 2019 in Zug?

Unsere älteren Spitzenschwinger werden auch 2019 parat sein – vielleicht nicht mehr für den Königstitel, aber für wertvolle Helferdienste. Wir werden in der Breite nicht mehr so dominant sein. Aber natürlich wollen wir um den Sieg schwingen. Der Druck wird nicht mehr so gross sein wie zuletzt.

Sie rechnen also nicht damit, dass in Zug ein 34 oder ein 35 Jahre alter Schwinger König wird.

Das schliesse ich nicht aus. Es zeigt sich auch in anderen Sportarten wie im Eishockey: Wer ­gesund bleibt, professionell lebt und trainiert, kann auch im fortgeschrittenen Alter mit den Besten mithalten. Und unsere Elite trainiert professionell.

2019 wird Ihre Amtsdauer als Teamchef der Berner enden. Ihr Vorgänger Samuel Feller rückte zum Technischen Leiter im ­Eidgenössischen Schwingerverband (ESV) auf. Insofern scheint Ihr Weg vorgezeichnet.

Mein Weg wird nach Zug zu Ende sein. Nach Feller kann nicht wieder ein Berner diesen Posten im ESV übernehmen. Das wäre politisch unklug. Aber bei den Schwingerkönigen darf noch so oft ein Berner auf einen Berner folgen. (Berner Zeitung)