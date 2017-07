Das Ausnahmetalent als Ausnahme

Der eine ist 20 Jahre alt, aus Alchenstorf. Er wurde beim letzten «Eidgenössischen» Dritter, gilt als grosses Talent. Ihm gehört die Zukunft. Der andere ist 19 Jahre alt, aus Ottoberg. Er wurde beim letzten «Eidgenössischen» Zweiter, gilt als grosses Talent. Ihm gehört die Zukunft.

Wer die Website von Remo Käser (20) besucht, wird mit einem Foto des Berners beim Wakeboarden begrüsst. Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanal sind auf einen Blick zugänglich. Beim Hinunterscrollen erscheinen die Sponsoren.

Wer die Website von Samuel Giger (19) besucht, wird... nicht fündig. Als einer der wenigen Spitzenschwinger besitzt der Thurgauer keinen Internetauftritt. An Schwingfesten läuft er ohne Sponsorenlogos durch die Arena. Trotz Erfolg, trotz Vermarktungspotenzial: Giger steht bei keiner Firma unter Vertrag – auf eigenen Wunsch. «Ich schwinge aus Freude, nicht des Geldes wegen», sagt er. Priorität habe, die Lehre als Zimmermann abzuschliessen.

Der Verzicht auf viel Geld

Bei traditionellen Schwinganhängern gehen derlei Worte runter wie Wasser – oder wie ein «Cheli» auf dem Brünig. Doch Giger lässt ihnen Taten folgen: So verzichtete er auf einen Sponsoringdeal mit der Firma Emmentaler, der ihm ­gemäss «Blick»-Schätzung 100'000 Franken eingebracht hätte. Vater Emil freuts. «Das macht mich stolz. Sämi ist an keinen Sponsor gebunden, bleibt am Boden. Aber irgendwann wird vermutlich auch er Werbeverträge abschliessen», sagte der zweifache «Eidgenosse» jüngst gegenüber dem «St. Galler Tagblatt».

Nicht nur der Verzicht auf Sponsoren und Geld macht Giger beim Publikum zum Sympathieträger: Er weiss mit attraktiver Schwingweise zu gefallen. Dank seines explosiven Kurzzugs legt er Gegner um Gegner auf den Rücken. Die Zahlen sind beeindruckend: 2017 hat er fünf Kranzfeste absolviert – deren drei als Sieger. Die Bilanz in Duellen mit «Eidgenossen» an Kranzfesten: 16 Kämpfe, 9 Siege, 7 Gestellte.

Nicht berücksichtigt ist in der Statistik sein Auftritt am Ballenberg: Dort bezwang er mit Kilian Wenger und Matthias Glarner zwei Schwingerkönige. «Wenn es so weitergeht, wäre das schön», sagte er nach dem Regionalfest. Morgen Sonntag gastiert Giger erneut im Bernbiet – in der Höhle der Bären, am «Kantonalen». In Affoltern trifft das Ausnahmetalent sogleich auf Matthias Sempach – den dritten Berner König im Bunde.

Verfolgen Sie ab 8 Uhr den Liveticker aus Affoltern auf unserer Website. (Berner Zeitung)