BSV weiter mit Staudenmann

Die Verantwortlichen des BSV Bern Muri hatten ganz klar den Wunsch geäussert, mit David Staudenmann als Cheftrainer weiterzumachen. Und auch der 34-Jährige konnte sich das sehr gut vorstellen. Zwischen ihm und der Klubführung konnte auch geklärt werden, wie mit der hohen beruflichen Belastung, der Staudenmann als CEO einer Kommunikationsagentur ausgesetzt ist, umgegangen werden kann.

Nichts mehr stand im Weg, damit Staudenmann zusammen mit Assistent Thomas Sedioli seine Arbeit fortführen kann. Die beiden Coachs bleiben dem BSV bis Ende Saison 2016/17 in ihren Funktionen erhalten. Am 23. September hatten sie als Nachfolger des entlassenen Dragan Dejanovic die Verantwortung übernommen und das Team in die Finalrunde geführt.

«Es wäre schade gewesen, die Arbeit mit der Mannschaft jetzt zu beenden», sagt Staudenmann. «Sie bereitet mir sehr viel Spass.» Abgesprochen ist, dass einzelne Trainings durch Sedioli geleitet werden können, wenn der 34-Jährige beruflich unabkömmlich ist.

Wohl neuer Mann ab 2017/18

Für die Saison 2017/18 wird hingegen mit grosser Wahrscheinlichkeit ein neuer Cheftrainer den BSV führen. Ein längeres Engagement ist für den dann zweifachen Familienvater Staudenmann kaum möglich. (Berner Zeitung)