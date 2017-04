Wars das? Es ist 20 Uhr, die Akteure haben sich grossteils längst gesenkten Hauptes in die Garderobe zurückgezogen, die Aufräumarbeiten sind im Gang, Zuschauer liebäugeln damit, ihre Jahreskarte wegzuschmeissen, die ihre Gültigkeit womöglich eben verloren hat.

Vielleicht ist gerade Wacker Thuns letztes Heimspiel der Saison zu Ende ­gegangen. Tristesse am Feiertag, Frustration in der Lachenhalle.29:30 unterlagen die Thuner den Kadetten, 80 Minuten hatte die Partie gedauert, zweimal war sie verlängert worden. Markus Hüsser wird gebeten, die Dinge zusammenzufassen.

Die ganze Partie im Video. Quelle: HandballTV.ch

Er sagt: «Wir haben verloren, mit einem Tor Differenz, und wir liegen nun 0:2 hinten – das sind die Fakten.» Der Routinier im Team der Berner Oberländer hält sich in einer ersten Stellungnahme bewusst an das Offensichtliche. Viel zu viel hat sich in den beiden Stunden ereignet, als dass sich die Begegnung unmittelbar nach deren Ende exakt analysieren liesse.

Der Cupsieger war kurz vor der Pause vermeintlich entscheidend distanziert worden, 8:11 lautete das Skore aus Sicht der Hausherren. Unter Federführung des auf einmal gross aufspielenden Keepers Marc Winkler macht Martin Rubins Ensemble im Nu aus einem 3-Tore-Rückstand einen Vorsprung. Die Menge tobt.

Die Thuner sind dabei, die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Schaffhauser auszugleichen, nachdem sie 48 Stunden davor in der Nordostschweiz trotz starker 25 Minuten 20:30 unterlegen sind.

Die Beiträge des Bruderpaars

Wacker tritt gegen den Erzrivalen vor 1530 Zuschauern ohne Captain Roman Caspar an, der sich in Spiel 1 verletzt hat. An seiner Stelle verteidigt Viktor Glatthard, und der Brienzer bildet mit Stefan Huwyler ein nur schwer überwindbares Gespann.

Der Titelverteidiger tut sich vorübergehend sehr schwer, steigert sich wieder, liegt kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit vorn, ehe Emil Feuchtmann Perez, Caspars Vertreter in der Offensive, egalisiert, die Verlängerung erzwingt.

In den Pausen ertönt immer wieder «Wackerhärz», das Lied, welches Tom Glatthard, Sänger der Band Container 6 und Bruder von Viktor, geschrieben und mit «Unterstützung» einiger Handballer aufgenommen hat. Der Track kommt an, er geriet sehr gut und dürfte Kultpotenzial erlangen, sollten die Thuner bis zuletzt um den Titel spielen.

Das offizielle Video zu «Wackerhärz». Quelle: Youtube.com/wackerTV.ch

In den Verlängerungen gehen die Gastgeber jeweils mit einer Führung in die Halbzeit; verteidigen können sie diese nicht. Die Partie ist nun hochemotional. Manuel Liniger, Hitzkopf der Kadetten, legt sich verbal mit einem Zuschauer an und verhält sich auch ansonsten ... nun ja, wenig souverän, was in seinem Fall störend ist, weil es sich um einen 35-Jährigen handelt, um einen Routinier also.

Als er 2 Minuten vor dem Ende zum Strafwurf antritt, zeigt sich der Nationalspieler aber abgebrüht, trifft und entscheidet damit eine Partie, welche Unterhaltung par excellence geboten hat. (Berner Zeitung)