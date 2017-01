«Wir haben nur eine Patrone im Lauf der Pistole»

Roger Federer und Stan Wawrinka befinden sich in der Endphase ihrer Karrieren. Bereitet Ihnen die mittelfristige Zukunft des Schweizer Männertennis schlaflose Nächte?

Alessandro Greco: Das nicht gerade, aber mir ist schon klar, dass wir etwas Einmaliges erleben, das sich kaum wiederholen lässt. Henri Laaksonen spielt unglaublich gut Tennis, und ich kann ihn mir durchaus in den Top 100 oder sogar Top 50 vorstellen. Aber wir sind durch Federer, Wawrinka, Hingis und Co. halt sehr verwöhnt. Ich hoffe, dass sich die Jungen in Zukunft gut schlagen, bin aber nicht enttäuscht, wenn sie nicht das Niveau Federers oder Wawrinkas erreichen.

Topspieler kann man nicht züchten, das ist klar. Trotzdem: Wie erklären Sie sich, dass die Schweiz über eine Dekade lang keinen Spieler hervorgebracht hat, der regelmässig an Grand-Slam-Events teilnehmen kann?

Nach Martina Hingis und Patty Schnyder fragte man, wo der weibliche Nachwuchs sei. Jetzt sieht es bei den Frauen ausgezeichnet aus, dafür fehlen bei den Männern die Aufsteiger. Es gibt einfach diese Zyklen, die es zu akzeptieren gilt.

Sich mit der grossen Lücke abfinden kann kaum die Lösung sein.

Ich will die Situation nicht schönreden. Man muss sich in diesem Job jeden Tag hinterfragen, aber man darf nicht immer alles auf den Kopf stellen. Wir haben in der Schweiz gute Trainer, konstante Lizenziertenzahlen, starke Klubs und Center – die Tennisschweiz funktioniert sehr gut. Obwohl wir nicht immer die Patentlösung haben, müssen wir vom Verband uns keine Vorwürfe machen. Wir haben die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen, damit Talentierte, die den nötigen Willen mitbringen, es an die Weltspitze schaffen können.

Mit Roman Valent und Robin Roshardt verfügte die Schweiz über aussergewöhnliche Talente. Ist die Ausfallquote zu hoch?

Die Schweiz ist klein, das kann ein erheblicher Wettbewerbsnachteil sein. Andere Länder verfügen, um es bildhaft zu sagen, über ein volles Magazin, wir hingegen haben nur eine Patrone im Lauf der Pistole. Mit diesem einen Schuss müssen wir ins Schwarze treffen. Wir haben pro Jahrgang nicht zehn Spieler, die genügend Potenzial haben. Nicht alle nationalen Juniorentitel sind gleich wertvoll; es gibt Jahrgänge mit drei, vier Spielern, die zu Europas Spitze gehören, und dann wieder schwache Jahrgänge.

Was kann man von den Talenten erwarten, die sich derzeit in

den Kategorien U-14 und U-16 messen?

Es gibt einige, die spielen sackstark – besser als Federer, Wawrinka und Lammer in diesem Alter. Doch bei diesen stieg dann mit 17, 18 Jahren die Leistungskurve steil an. Das war in den letzten Jahren bei unseren besten Nachwuchsspielern nicht der Fall.

Haben Sie eine Erklärung?

Heute wird schon früh professionell gearbeitet; 11-, 12-Jährige verfügen über einen persönlichen Trainer, büffeln Kondition, gehen zum Physiotherapeuten. Früher spielte man stundenlang mit Kollegen frei Tennis. Wer im Leistungszentrum Aufnahme fand, steigerte den Trainingsumfang von 7, 8 auf über 20 Stunden pro Woche, das gab einen Schub.

Es kommen also bei den Junioren nicht die Begabtesten nach vorne, sondern jene, die früh privat gefördert werden.

Vielleicht, aber es gibt noch einen zweiten Faktor: Tennis ist ein Weltsport geworden. In Indien, in China, sogar in Afrika werden grosse Anstrengungen unternommen. Und all diese Spieler bewerben sich für ein paar wenige Plätze, die alljährlich in den Top 100 frei werden.

Gibt es ein Muster, weshalb die jungen Schweizer den Durchbruch nicht schaffen? Fehlt es an der Technik, der mentalen Härte, dem Trainingsfleiss?

Ich halte nichts von der Floskel, dass es den Schweizern zu gut gehe. Tennis ist ein Puzzle aus vielen Teilen, und wenn eines nicht passt, wird das Bild nicht fertig. Manchmal scheitert es an der Einstellung des Spielers, manchmal am Umfeld, manchmal an der Gesundheit.

Vorbilder gelten als wichtig. Warum hat die Schweiz nicht von einem Federer-Effekt profitiert?

Den Federer-Effekt gibt es, aber er ist weniger stark ausgefallen als erhofft. In vielen europäischen Ländern ist Tennis rückläufig, bei uns nicht. Der Federer-Effekt hat vielleicht Schlimmeres verhindert. Das Problem ist, dass die Jungen heute weniger begeisterungsfähig sind und die Vorbilder zu wenig nutzen. Wenn Wawrinka in Biel trainiert, ist es nicht so, dass die Kaderspieler am Gitter stehen und alles aufsaugen. Es sind leider vor allem Trainer, die zuschauen.

Finanziell und bezüglich Infrastruktur ist Swiss Tennis ausgezeichnet aufgestellt. Hat Federer also für den Verband zumindest bezüglich Popularität des Tennissports und indirekt Sponsorengewinnung Positives bewirkt?

Ja, da müssen wir sehr dankbar sein. Wenn ich schon nur an die Berichterstattung in den Medien denke. Spitzenspieler sind das beste Marketing. Federer betreibt Tennismarketing, aber auch Standortmarketing für die Schweiz. Ich behaupte, dass mehr Touristen wegen Federer in die Schweiz kommen als wegen des Skisports.

In der Juniorenweltrangliste gehört kein Schweizer zu den Top 100. Ist die Annahme richtig, dass die Durststrecke noch ­mindestens 5 Jahre anhalten wird?

An Junioren-Grand-Slam-Turnieren werden schon bald wieder Schweizer teilnehmen, aber ich gehe nicht davon aus, dass diese in den nächsten 3 bis 5 Jahren mit Tennis ihren Lebensunterhalt verdienen können. Dort liegt für mich die Grenze zum Spitzensport.

Mit Yves Allegro und Michael Lammer gehören ehemalige Tourspieler zum Trainerstaff. Ist dies Teil einer neuen Strategie in der Nachwuchsförderung?

Es braucht einen gesunden Mix: Trainer aus dem Ausland, gute Ausbildner aus den Regionen und ehemalige Spitzenspieler. Zudem haben wir mit Heinz Günthardt einen hervorragenden Berater und mit Severin Lüthi einen Topmann, der uns immer wieder unterstützt. Insofern sind wir gut aufgestellt.

Welche weiteren Massnahmen haben Sie im Hinblick auf die Zukunft sonst noch getroffen?

Das Wichtigste ist, dass wir in der Schweiz eine fruchtbare Tennisszene haben. Dafür müssen wir kämpfen. Der Boden ist hier sehr teuer. Centerbesitzer kommen in Versuchung, die Hallen abzureissen und Wohnblöcke zu bauen. Entscheidend ist auch ein gutes Wettkampfsystem; ich denke, das haben wir. Dann gibt es das Kids-Tennis-Programm, mit dem wir innert 18 Monaten über 10 000 Kinder erreicht haben. Wir müssen nun weiterführende Programme entwickeln, um die Kinder zu betreuen. Wir können keine Top-10-Spieler züchten, aber Spieler an die Top 300 heranführen. Damit uns dies besser gelingt, müssen wir viele Kids und Eltern haben, die den harten Weg des Spitzensportes gehen wollen.

Am vergangenen Wochenende fand in Kriens die Junioren-Schweizer-Meisterschaft. Gibt es Anlass zur Hoffnung?

Es gibt einige erfolgversprechende Jahrgänge; ich sah Matchs, die auch im internationalen Vergleich auf gutem Niveau ausgetragen wurden, gerade bei den jungen Buben.

Haben die Besten einen grossen Trainingsvorsprung, oder hat es auch Talente darunter, die mit 17, 18 Jahren wie Federer undWawrinka durchstarten können?

Es gibt beides; solche, die stark sind, weil sie schon sehr gut betreut sind, und andere, die das nötige Werkzeug in der Kiste haben, das ihnen erlauben sollte, sich dereinst im Profitennis zu behaupten.

Bei den Frauen schaffen immer wieder Schweizerinnen den Durchbruch. Hat das einzig mit der kleineren Konkurrenz zu tun?

Sicher nicht nur. Derzeit sieht es bei den Frauen gut aus, und es hat bei den älteren Mädchen auch noch vielversprechende Talente. Doch was die Jüngeren anbetrifft, bin ich derzeit bezüglich der Buben optimistischer. Es ist eine Wellenbewegung. Wir von Swiss Tennis müssen weiter für einen fruchtbaren Boden sorgen, damit die wenigen aussergewöhnlichen Talente weiter wachsen und gedeihen können. (Berner Zeitung)