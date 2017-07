Wimbledon: Keine Kampfansagen

In einer Welt, in der das Gefühl an Stärke gewinnt, dass einem immer mehr aufgezwungen wird, wo hauptsächlich reguliert und genormt wird, scheint das Verlangen nach mehr Heterogenität zu steigen.

Der Sport dient da oft als gesellschaftliches Ventil, sich Luft zu verschaffen. Es wird mehr Profil von den Athleten verlangt, mehr Klartext. Kurz: Es geht um die Typenfrage. Eine Spezies, so darf befürchtet werden, die langsam auszusterben droht.

Im Tennis ist der Ruf nach kantigen Figuren natürlich kein unbekannter. Der Weisse Sport ist von seiner Herkunft keiner der rauen Töne, sondern einer der vornehmen Zurückhaltung. Das heisst aber nicht, dass klare Ansagen verboten wären.

Die Kritik, es handle sich um eine aalglatte, langweilige Veranstaltung: Sie ist nicht unberechtigt, werden die Vorwürfe doch in schöner Regelmässigkeit genährt.

Nur Federer mit klarer Ansage

Das neuste Beispiel liefert ein Quartett, das mit seinen Händen und einem Schläger so viel Zauberhaftes vermag, dass man sich von seinem Mund auch ein bisschen Magie wünschen würde.

Es geht um Andy Murray, Rafael ­Nadal, Novak Djokovic und Stan Wawrinka. Sie alle könnten nach Wimbledon (weiter) die Nummer 1 sein – je nachdem, welches Resultat sie selber erreichen und wie die Rivalen abschneiden.

Gross eingehen möchte auf diese Zahlenspiele niemand, das ist nachvollziehbar – weil vor einem Grand-Slam-Turnier effektiv zweitrangig.

Dass sich jedoch im Gegensatz zu Roger Federer, der seinen achten Triumph anstrebt, niemand offen bekennen will, aktiv um den Wimbledon-Titel mitzuspielen, kommt etwas gar uninspiriert daher. Dabei besässen ja alle vier die Möglichkeiten, dem Favoriten die Party in seinem Wohnzimmer zu vermiesen.

Gewinnen wollen sie natürlich dennoch alle, aber mehr als taktische Geplänkel sind nicht zu hören. «Ich mache mir keine Gedanken», sagt Murray, immerhin die Nummer 1 und Titelverteidiger. Lieber lobt er Federers Leistungen. Dem Schotten muss zugute gehalten werden, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Bei einem zweimaligen Wim­bledon-Champion wirkt dieses Understatement dennoch wenig glaubwürdig. Nadal sagt zwar, er habe zu Hause in Mallorca super trainieren können, fühle sich wohl auf dem Rasen – auf seine Titelchancen angesprochen, meint er jedoch nur: «Jeder, der mitspielt, hat auch eine Chance, zu gewinnen.»

Wawrinka findet, mit diesem Thema müsse er sich gar nicht ­beschäftigen, da er bisher an der Church Road nie über den Viertelfinal hinausgekommen sei. Dass sich das ja auch mal ändern könnte, sagte er nicht.

Djokovic, mit dem Selbstvertrauen aus Eastbourne angereist, wo er am Samstag den Titel holte, rang sich immerhin zur Aussage hin, dass er sich einer guten Form erfreue.

Djokovic strahlt immerhin

Es stellt sich deswegen die Frage, wer aus diesem Quartett Federer am gefährlichsten werden kann. Murray schleppte sich in den ersten Trainingstagen humpelnd über die Anlage, sagte gleich zwei Exhibitions ab.

Der 30-Jährige ist aber ein Meister der Verschleierung; gut möglich also, dass die quälende Miene die Veranstalter der ausgelassenen Schauturniere vertrösten soll. Sollte er in Wim­bledon die zweite Woche erreichen, kann er sich so richtig in das Turnier reinarbeiten, dann bleibt er gefährlich.

Dasselbe gilt für Djokovic. Nach seinem zweiten Titel in dieser Saison wirkt der Serbe wie verwandelt, er strahlt förmlich. Seine Topform hat er sicher noch nicht erreicht, spielerisch harzt immer noch einiges – mental jedoch dürfte er so befreit sein wie in diesem Jahr noch nie. Und dass bei Djokovic das Psychische mindestens gleich wichtig ist wie das Physische, ist kein Geheimnis.

Nadals Aussichten sind von aussen betrachtet etwas weniger gut. Er bewegte sich im Training nicht hundertprozentig flüssig, es wirkte alles etwas zögerlich, ängstlich fast. Seine Knieprobleme auf Rasen scheinen sich nicht verflüchtigt zu haben.

Überraschen würde ein Tri­umph von Stan Wawrinka. Der Romand kann den Eindruck nicht entkräften, dass er sich einen Wimbledon-Sieg – mit dem er den Karriere-Grand-Slam komplettieren würde – gar nicht wirklich zutraut.

Positiv ist das eigentlich nur für Roger Federer. Sollte er seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Pokal holen, ist der Fall eh klar – und wenn nicht, bleibt er zumindest in Sachen Ausstrahlung unantastbar. (Berner Zeitung)