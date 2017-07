Wimbledon: Halme des Anstosses

Die 18 Turnier- und die 22 Trainingsplätze sind der grosse Stolz der Verantwortlichen des All England Lawn Tennis Club. Die Spielflächen werden mit einer Akribie sondergleichen gehegt und gepflegt. Der Rasen besteht aus drei Sorten Weidelgras; die Courts werden jeden Morgen bewässert, gewalzt und geschnitten – die Halme müssen exakt 8 Millimeter lang sein. Neil Stubley amtet als Chef der Groundsmen, sein Team umfasst gewöhnlich 16, während der Championships ­sogar 31 Personen.

Wimbledon ist quasi ein Symbol für perfekten Rasen; diverse Gärtner des All England Club amten auch als Berater für Berufskollegen in anderen Vereinen. So ziehen beispielsweise die Veranstalter des Rasenturniers von Stuttgart im Vorfeld der Veranstaltung stets Wimbledon-Mitarbeiter bei.

Und nun stehen die Grasflüsterer aus dem Rasentennismekka plötzlich in der Kritik. Fabio Fo­gnini bezeichnete die Courts als «wirklich schlecht». Kristina Mladenovic und ihre Gegnerin Alison Riske forderten nach zwei beendeten Games sogar einen Platzwechsel, wenn auch vergeblich. An der Grundlinie sei es sehr rutschig, erzählte die Französin später. «Es hat kein Gras, es ist nicht sandig, es ist nicht flach – ich weiss nicht, wie ich es beschreiben soll.»

Mladenovic, die zuvor ausgerutscht war, fügte noch an, sie sei froh, sich nicht verletzt zu haben. Sowohl Fognini als auch Mladenovic äusserten die Vermutung, die Hitze und die Trockenheit im Vorfeld und während der ersten Woche der Championships hätten die Probleme verursacht. Titelverteidiger Andy Murray betonte, er habe sich beim Rennen sicher gefühlt. Doch auch der Schotte, der all seine Partien auf dem Centre-Court bestritten hat, beurteilt die Qualität des Rasens als weniger gut als in den letzten Jahren.

In der normalen Bandbreite

Die Veranstalter reagierten, indem sie den Medien ein Interview mit Stubley zur Verfügung stellten. «Ich weiss nicht, ob es wirklich mehr Ausrutscher gab als in der Vergangenheit oder nur ein paar, die grosse Aufmerksamkeit erregten», sagt Stubley. Überhaupt spielte er das Problem herunter. Das tägliche Monitoring habe ergeben, dass der Zustand der Courts in der normalen Bandbreite liege.

Laut Roger Federer hat es am Ende eines warmen Tages lose, abgestorbene Grashalme in der Platzmitte, welche die Unterlage «ein bisschen rutschig machen können». Nun, Temperaturen um die 30 Grad sind für die zweite Turnierwoche nicht mehr pro­gnostiziert. Nicht nur deswegen machte sich Neil Stubley, der Herr der Halme, keine Sorgen. «Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Plätze am Ende der Championships so gut sein werden, wie sie sein müssen.» (Berner Zeitung)