Rafael Nadal baut seine Serie aus

Rafael Nadal erreicht die zweite Wimbledon-Woche ohne Satzverlust. Der Weltranglisten-Zweite entscheidet das Duell gegen den talentierten Russen Karen Chatschanow mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:3) für sich.

Nachdem Nadal eineinhalb Sätze lang der klar bessere Spieler war, kam Chatschanow immer besser ins Spiel. Im dritten Satz bot sich dem 21-Jährigen aus Moskau, der im Halbfinal von Halle Roger Federer unterlegen war, beim Stand von 6:5 und Aufschlag Nadal ein Satzball. Kurze Zeit später beendete der Spanier mit einem Servicewinner nach 2:15 Stunden die Partie und zog zum ersten Mal seit 2014 wieder in die Achtelfinals von Wimbledon ein.

Nadal ist mittlerweile bei 28 Satzgewinnen in Folge an Major-Turnieren angelangt, nachdem er das French Open ohne Satzverlust gewonnen hatte. Damit egalisierte der zweifache Wimbledon-Champion seinen persönlichen Rekord aus dem Jahr 2010.

In den Achtelfinals am Montag wartet der Luxemburger Gilles Muller auf Nadal. Die Nummer 26 der Welt setzte sich gegen den Briten Aljaz Bedene in drei Sätzen durch und qualifizierte sich in Wimbledon erstmals für die Runde der letzten 16. Muller fühlt sich wohl auf Rasen, hat er doch das Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch gewonnen und in Queens die Halbfinals erreicht.

Als zweiter Top-Ten-Spieler nach Stan Wawrinka scheiterte der Japaner Kei Nishikori. Die Weltnummer 9 unterlag dem Spanier Roberto Bautista-Agut (ESP/18) in vier Sätzen. Auch im Turnier der Frauen schied mit Dominika Cibulkova die Nummer des Rankings aus. Die Slowakin zog gegen die Kroatin Ana Konjuh den Kürzeren. (oli)