Querrey will Titelhalter Murray stoppen

Der 30-jährige Schotte Andy Murray spielt in Wimbledon um den Einzug in die Halbfinals. Murray hat im Turnierverlauf bislang nur einen Satz abgegeben – in der dritten Runde gegen den Italiener Fabio Fognini. Sein heutiger Gegner ist der um ein Jahr jüngere Amerikaner Sam Querrey. Spielbeginn ist ca. 14 Uhr. (nag)