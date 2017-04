Juniorin überrascht in Biel

Die erstmalige Austragung des Bieler Ladies Open endete mit einem Aussenseitersieg. Die 17-jährige Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 233) holte sich in ihrem erst dritten WTA-Turnier den Turniersieg. Die Juniorin hatte vor einer Woche noch gebangt, ob es ihr überhaupt ins Qualifikationstableau reichen würde. Danach stürmte sie mit acht Siegen hintereinander zum Turniersieg.

Im Halbfinal eliminierte sie die topgesetzte Barbora Strycova (WTA 18) mit 7:6 (7:3), 6:2; den Final gegen die Estin ­Anett Kontaveit (WTA 99) gewann sie nach zwei abgewehrten Satzbällen 6:4, 7:6 (8:6). Vondrousovas Erkenntnis der Bieler Tenniswoche: «Mir war gar nicht bewusst, dass ich so gut Tennis spielen kann.»

Für das Highlight aus Schweizer Sicht sorgte nach den frühen Niederlagen im Einzel von Rebeka Masarova, Belinda Bencic (beide in der 1. Runde) und Viktorija Golubic (im Achtelfinal) das Doppel Timea Bacsinszky/Martina Hingis. Acht Monate nach dem Silbergewinn an den Olympischen Spielen in Rio endete auch das zweite gemeinsame Turnier für Bacsinszky/Hingis mit einer Finalniederlage.

Die Schweizerinnen unterlagen den als Nummer 2 gesetzten Hsieh Su-Wei/Monica Niculescu (TPE/ROU) 7:5, 3:6, 7:10. Die rund 2000 Zuschauer am Finaltag hatten aber ihre helle Freude am Auftritt von Bacsinszky/Hingis. Und die Spielerinnen strahlten trotz des verlorenen Finals nachher schnell wieder. «Es war herrlich, dieses Turnier mit Timea zu spielen und die Olympiastimmung ein wenig aufzufrischen», meinte Hingis.

Bacsinszky/Hingis unterlagen im Final durchaus starken Gegnerinnen. Die Taiwanerin Hsieh Su-Wei triumphierte im Doppel schon in Wimbledon und am French Open und führte vor drei Jahren die Doppelweltrangliste an.

Unmittelbar nach dem Turnier flog das Schweizer Frauenteam nach Minsk, wo am nächsten Wochenende der Fedcup-Halbfinal gegen Weissrussland gespielt wird. Nach der Bieler Woche, in der die Weissrussin Alexandra Sasnowitsch einen starken Eindruck hinterliess, gelten die Schweizerinnen nicht mehr als haushohe Favoritinnen. «Ich sehe die Chancen bei 50:50», hielt Fedcup-Coach Heinz Günthardt fest.

Rote Zahlen

Nicht optimal verlief das Bieler Turnier aus Sicht der Veranstalter. Die Schweizerinnen schieden im Einzel früh aus, ebenso das Gros der Gesetzten. Entsprechend wurden die budgetierten Zuschauerzahlen (11'000) nicht erreicht; das erste Bieler WTA-Turnier wird rote Zahlen schreiben.

Dennoch blickt Turnierdirektor Lukas Troxler durchaus zuversichtlich nach vorne: «Bei diesem Event handelt es sich um ein langfristiges Projekt. Wir haben in den letzten Tagen festgestellt: Die Affiche passt. Von den 60 Spielerinnen kam nicht eine Reklamation.»

Auch die WTA sei mit den Organisatoren sehr zufrieden gewesen. «Die Leute von der WTA lobten uns, sie hätten noch nie ein so gut organisiertes Turnier bei seiner Erstaustragung erlebt», sagte Troxler. (Berner Zeitung)