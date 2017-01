Federers meisterlicher Auftritt

Roger Federer meldete sich mit einer Galavorstellung gegen die Weltnummer 10 Tomas Berdych eindrücklich in der Elite zurück. Neben ihm erreichte auch Stan Wawrinka die Achtelfinals des Australian Open.

Es war kühl am Freitagabend in der Rod Laver Arena. Wegen dunkler Regenwolken war das Dach zu drei Vierteln geschlossen. Roger Federer schaffte es aber wieder einmal, die 15'000 Zuschauer zu erwärmen und die Arena zu elektrisieren. Mit 35 Jahren verblüfft er noch immer. Mit einer 90-minütigen Galavorstellung fegte er den Top-Ten-Spieler Tomas Berdych 6:2, 6:4, 6:4 vom Platz, als wäre er nicht sechs Monate weg gewesen.

In der gesamten Partie musste Federer keinen Breakball abwehren; er lag nur gerade im ersten Satz mit 0:1 und 1:2 im Rückstand. In den Sätzen 2 und 3 gelangen ihm die entscheidenden Breaks jeweils zum 1:0. Der Auftritt war um mehrere Klassen besser als jene in den ersten beiden Runden gegen die Qualifikanten Jürgen Melzer und Noah Rubin. «Es ist natürlich, dass man sich gegen stärkere Gegner steigert», erzählte Federer. Auch der Matchplan sei einfacher, wenn man den Gegner gut kenne. «Aber dass es gleich so gut geht, hätte ich auch nicht gedacht.»

Platt und müde?

Erstaunlicherweise habe er sich am Morgen noch eher platt und müde gefühlt, verriet der Basler. «Erst 20 bis 30 Minuten vor dem Match stellte ich fest: Ich fühle mich eigentlich recht gut.» So gut, dass er nachher konstatieren konnte: «Das fühlte sich um Welten besser an als in den ersten zwei Runden.»

Nicht völlig überrascht von der Leistungssteigerung war Coach Severin Lüthi. «Auf eine Art schon, aber ich war bereit dafür, dass er mich überrascht», sagte der Berner. «Roger ist gemacht für Matchs wie diesen.» Eine der grössten Stärken seines Schützlings sei es, in jeder Situation das Positive zu sehen. So habe er nie damit gehadert, dass er bereits in der 3. Runde gegen Berdych habe spielen müssen.

Im Achtelfinal morgen wird es für den nur noch als Nummer 17 gesetzten Federer gegen die Weltnummer 5 Kei Nishikori nicht einfacher. «Ich freue mich, Kei ist einer meiner Lieblingsspieler», sagt der Schweizer. «Es wird ein ganz anderes Spiel mit längeren Grundlinienduellen werden.»

Die letzten drei Begegnungen gegen den nur 1,78 Meter grossen Japaner hat er gewonnen. Als Mitfavoriten auf den Turniersieg sieht er sich noch nicht. «Ich glaube nicht, dass ich sang- und klanglos untergehen werde. Ich bin aber nicht sicher, dass ich schon Supermatchs aneinanderreihen kann.»

Wawrinkas Achterbahnfahrt

Wawrinka steht in Melbourne zum fünften Mal in Folge im Achtelfinal. «Es ist egal, ob ich sehr gut, gut oder okay spiele», machte Stan Wawrinka am Freitag klar. «Hauptsache, ich gewinne!» In der 3. Runde gegen Viktor Troicki zeigte der Romand alles. Er liess sogar noch «schlecht» in seine Leistung einfliessen. Nach gut zweieinhalb Stunden hatte er Viktor Troicki (ATP 35) dennoch 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7) bezwungen und sich für den Achtelfinal gegen den überraschenden Andreas Seppi qualifiziert.

Die Partie war ziemlich kurios verlaufen und war selten auf sehr hohem Niveau. Wawrinka hatte das Geschehen bei nur rund 20 Grad über weite Strecken im Griff. Immer, wenn er sich entscheidend abgesetzt zu haben schien, zeigte er aber unerwartete Schwächen. Das war im ersten Satz so, als er eine 3:1-Führung aus der Hand gab und diesen nach fünf verlorenen Games und drei Breaks in Folge gegen sich abgeben musste.

Vom 2:2 im zweiten Durchgang an gewann er dann seinerseits neun Games in Folge. Im vierten Satz schlug Wawrinka zweimal zum Matchgewinn auf, scheiterte beide Male und musste im Tiebreak sogar noch eine Chance des Serben, einen fünften Satz zu erzwingen, abwehren. «Es war sicher nicht der beste Match heute», bilanzierte der Waadtländer. (Berner Zeitung)