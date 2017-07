Federer siegt mit Schlag für die Geschichtsbücher

Wie zuvor Novak Djokovic profitierte auch Federer auf dem Centre Court von der Aufgabe seines Gegners. Alexander Dolgopolow aus der Ukraine gab sich im zweiten Satz nach 43 Minuten beim Stande von 6:3, 3:0 für Federer vorzeitig geschlagen.

Der 28-Jährige aus Kiew, der einst die Nummer 13 der Welt, konnte Federer auch im vierten Vergleich nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Gleich im ersten Game gelang Federer ein Break, bei eigenem Aufschlag geriet der siebenfache Wimbledon-Champion nicht in Gefahr.

Ein Schlag für die Geschichtsbücher

Zumindest statistisch wird der 15. Startsieg Federers in Serie in Erinnerung bleiben. Gegen Dolgopolow erreichte der 18-fache Major-Sieger gleich drei bedeutende Wegmarken: Er schlug im ersten Satz beim Stande von 4:3 offiziell das insgesamt 10'000. Ass seiner Karriere und er realisierte den 85. Sieg in Wimbledon, womit er nun alleiniger Rekordhalter ist. Jimmy Connors kam auf 84 Erfolge.

Welcome to the 10,000 ace club.



Roger Federer is just the 3rd player to record 10,000 aces. pic.twitter.com/cBgB6J2QeE — SportsCenter (@SportsCenter) 4. Juli 2017

(Quelle: Twitter/@SportsCenter)

Zudem egalisierte Federer mit seiner 70. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier auch den Rekord von Fabrice Santoro für die meisten Teilnahmen an einem Major-Turnier. In der nächsten Runde trifft Federer auf den Sieger der Partie zwischen dem Serben Dusan Lajovic (ATP 79) und dem Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 192). Gegen beide hat der 35-jährige Baselbieter noch nie gespielt.

(nos/sda)