Federer macht kurzen Prozess

Auf Rasen gehe alles ein bisschen schneller, sagt Roger Federer. Schneller ausgeschieden ist man zum Beispiel, auch als Favorit, obwohl man gar nicht so viel falsch gemacht hat. Letzte Woche in Stuttgart hat der Baselbieter dies selber erfahren müssen.

Das liegt daran, dass die Bedingungen ein zügigeres Spiel voraussetzen, ganz simpel. Das bedeutet aber auch, dass es ebenso schnell gehen kann – und schon ist man eine Runde weiter. So wie am Dienstag in Halle, wo Federer seine Auftaktpartie gegen den Japaner Yuichi Sugita in nur 52 Minuten locker mit 6:3, 6:1 für sich entschied. Hätte der 35-Jährige im zweiten Durchgang beim Stand von 5:0 und eigenem Aufschlag nicht noch eine kleine Konzen­trationslücke eingestreut und eine 40:0-Führung preisgegeben: Die Partie hätte noch ein paar Augenblicke weniger lang gedauert.

Hadern wollte der 18-malige Grand-Slam-Sieger ob dieser Mini-Extrarunde natürlich nicht. Er sei froh, souverän gewonnen zu haben. Während Federer auf der ATP-Tour seinen 1100. Sieg feierte, fällt bei Sugita eine weniger schmeichelhafte Zahl ins Auge: Der Japaner, die Nummer 66 der Welt, scheiterte zuletzt 17-mal beim Versuch, sich über die Qualifikation für ein Major-Event zu qualifizieren. Dem 28-Jährigen kann nicht viel vorgeworfen werden. Anstelle des verletzten Taiwanesen Lu Yen-hsun spontan angetreten, hatte er nach einem anstrengenden Qualifikationswochenende nicht mehr genügend Reserven, um einen adäquaten Kontrahenten zu geben.

Am Donnerstag gegen Zverev

Federer dagegen hat sich gut auf seinen unerwarteten Gegner eingestellt, auf den er zuvor nie getroffen war: «Ich habe es gegen Mittag erfahren und mich dann mit meinen Coachs besprochen. Weil ich am Sonntag noch die letzten 20 Punkte seiner Partie gesehen habe, wusste ich in etwa, was auf mich zukommt.» So konnte er die Punkte nach Belieben dominieren und die Bälle so verteilen, wie er wollte. Hatte Federer zu Beginn noch etwas Mühe, die richtige Länge in seinen Schlägen zu finden, war er spätestens ab Durchgang zwei voll drin und näherte sich jener Form an, die es brauchen wird, will er Mitte Juli in Wimbledon triumphieren.

Am Donnerstag trifft Federer auf Mischa Zverev, dem er vor vier Jahren in Halle kein einziges Game zugestanden hat. «Das wird sicher nicht mehr so passieren», ist sich der Schweizer sicher. Der Deutsche hat sich in den letzten Monaten massiv verbessert, ist auf Rang 29 klassiert und spielt, wie Federer anmerkt, «sehr interessantes Tennis und rückt stets ans Netz vor». Er sagt aber auch: «Ich möchte in dieser Woche mein Tennis spielen. Mit der Power und der Erfahrung, die ich mitbringe auf dieser Unterlage, kann mir dies auch gelingen.»

Das ist sicher nicht auszuschliessen – denn auf dieser Unterlage kann es auch schnell gehen, bis man seine Bestform gefunden hat.

(Berner Zeitung)