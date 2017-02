Erneut mit dem Abstieg konfrontiert

Das Schweizer Davis-Cup-Team muss im September gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen. Beim Erstrundenspiel in Birmingham gegen die USA trat das erwartete Szenario ein: Die Schweiz blieb ohne Chance und unterlag deutlich 0:5.

Nach den Niederlagen in den beiden Einzeln am Freitag und dem Doppel am Samstag stand die Niederlage bereits vor den abschliessenden Einzelpartien vom Sonntag fest, womit das im Vorfeld Erwartete bereits nach dem zweiten Spieltag eintraf: Das Team von Captain Severin Lüthi spielt Mitte September einmal mehr gegen den Abstieg aus der Weltgruppe.

Die Schweizer sind sich dieses Szenario gewohnt; mit Ausnahme von 2014, dem Jahr des Davis-Cup-Triumphs, mussten sie seit Lüthis Übernahme des Captainamtes 2005 in jeder Saison im September um ihren Platz in der Weltgruppe kämpfen und stiegen zweimal ab.

Lüthi zeigte sich nach dem letztlich klaren Verdikt enttäuscht über die Nieder­lage, nicht aber über die Leistung seiner Spieler. Alles andere als ein klarer Sieg des Gastgebers, der mit vier Spielern aus den Top 31 des ATP-Rankings und dem Bronzedoppel der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro angetreten war, wäre eine grosse Überraschung gewesen. «Mir geht es immer darum, das Maximum herauszuholen. Und dies kann manchmal auch eine knappe Niederlage sein», sagte Lüthi.

Die vierte Niederlage im fünften ­Duell mit dem Rekordsieger im Davis-Cup (32 Titel) hätte allerdings knapper ausfallen können. Weder John Isner am Freitag bei seinem Viersatzsieg gegen Henri Laaksonen noch das Duo Jack Sock/Steve Johnson am Samstag beim 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5) gegen Laaksonen und Adrien Bossel wirkten unantastbar.

Im Doppel vergab das Schweizer Duo bei einer 5:3-Führung im dritten Satz und eigenem Aufschlag drei Satzbälle. «Es gibt Gründe, warum die Amerikaner in der Weltrang­liste deutlich besser klassiert sind als wir», sagte Lüthi und nahm seine Schützlinge in Schutz. «Wir haben alles probiert und können uns nichts vorwerfen.»

Die Relegation droht, die Breite fehlt

Die Reise in den Südosten der USA brachte keine neuen Erkenntnisse. Um mit den besten Teams der Welt mitzuhalten, ist die Schweiz auf Gedeih und Verderb von ihren Topcracks Stan Wawrinka und Roger Federer abhängig. Und um gegen eine grosse Tennisnation wie die USA ohne zumindest einen der beiden Ausnahmekönner zu bestehen, fehlt Swiss Tennis die Breite.

Dass Wawrinka und Federer in naher Zukunft ins Team zurückkehren werden, darf weder erwartet noch angenommen werden. Unter normalen Umständen und solange die beiden ihre herausragende Einzelkarriere so erfolgreich vorantreiben, kann mit ihnen, die 2014 mit ihrem Triumph in Lille für eine (von vielen) Schweizer Tennissternstunde gesorgt hatten, nicht gerechnet werden, zumal die Davis-Cup-Termine im Februar und im September jeweils unmittelbar im Anschluss an ein Grand-Slam-Turnier folgen.

Lüthi wollte sich nicht im Detail äussern: «Noch geht es sieben Monate bis zur Barrage.» Der 41-jährige Berner, der Ende Jahr seinen Vertrag mit Swiss Tennis um zwei Jahre verlängert hat, ist sich die personelle Situation seit Jahren gewohnt und plant deswegen nicht langfristig. Gegner, Spielort, Wahl des Belags sowie persön­liche Umstände spielen für die Akteure bei einer Teilnahme an einer Davis-Cup-Partie auch immer eine Rolle.

In jeder Partie das bestmögliche Team dabeihaben, so lautet Lüthis hehrer Wunsch. Beinhaltet dieses aber keinen Top-100-Spieler, ist der Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen mittelfristig eine Utopie.

Lüthis Forderung

Der Eckpfeiler der Mannschaft in naher Zukunft wird Henri Laaksonen (ATP 127) sein. Der 24-jährige Schaffhauser zeigte in Birmingham wie so oft im Davis-Cup gute Ansätze und hielt am Freitag gegen Isner bestens mit. Dem gebürtigen Finnen fehlt aber die Power beim Aufschlag.

Ein Manko, welches im Männertennis enorm schwierig zu kompensieren ist. Lüthi zeigte sich zufrieden mit der Einstellung seines Schützlings, den er einst während einer Begegnung aus disziplinarischen Gründen aus dem Team geworfen hatte (2013 in Neuenburg). «Für Henri war es eine Supererfahrung, in den USA gegen einen Top-25-Spieler zu spielen.»

Daraus könne dieser viele Informationen gewinnen und auch Motivation schöpfen. «Nun erwarte ich aber, dass er und die anderen Spieler mit dem gleichen Enthusiasmus wie in dieser Woche auch unter dem Jahr weiterarbeiten.» (Berner Zeitung)