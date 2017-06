«Einerseits war es ein Schock»

Im September wird in Prag der erste Laver-Cup stattfinden. Was haben Sie für Erwartungen an diese Veranstaltung?

Tomas Berdych: Ich denke, es wird eine grosse Sache. Wir Tschechen können stolz sein, dass unser Land für die Premiere als Gastgeber ausgewählt wurde. Der Laver-Cup ist etwas Neues, er hat ein spezielles Format – ich freue mich darauf.

Werden die Leute in Tschechien den neuen Wettbewerb an­nehmen?

Davon bin ich überzeugt. Meine Nation hat immer wieder Davis-Cup- und Fed-Cup-Begegnungen mit toller Ambiance durchgeführt. Ich könnte mir für die erste Austragung keine bessere Stadt als Prag vorstellen.

Tschechien glänzt immer wieder im Davis-Cup. Befürchten Sie nicht, dass der traditionelle Teamwettbewerb durch den ­Laver-Cup Schaden nehmen und an Bedeutung verlieren wird?

Nein. Einerseits sind es zwei ganz unterschiedliche Wettbewerbe, anderseits hat es im Tenniskalender durchaus Platz für den Laver-Cup. Ich bin froh, haben Roger Federer und sein Team diese Idee lanciert und setzen dieses riesige Projekt nun auch um.

Der internationale Tennisverband plant, im Davis-Cup die Einzel auf zwei Gewinnsätze zu verkürzen. Was halten Sie von dieser Neuerung?

Ach, ich bin schon lange dabei und habe von vielen Änderungsvorschlägen gehört, doch passiert ist nie etwas Grundlegendes. Warten wir mal ab, ob es wirklich so weit kommt.

Als Federer zwecks Promotion des Laver-Cups nach Prag kam, fungierten Sie als persönlicher Stadtführer. Inwiefern hat ­dieser Tag Ihre Beziehung zum Schweizer verändert?

Gar nicht, denn wir kennen uns schon sehr lange. 2004 traten wir an den Olympischen Spielen in Athen erstmals gegeneinander an, und seither treffen wir uns an vielen Turnieren immer wieder. Trotzdem war es speziell, Roger für einmal nicht konzentriert, zielorientiert, sondern in völlig entspannter Atmosphäre zu er­leben. Wir hatten Wetterglück und verbrachten eine gute Zeit zusammen; ich konnte ihm in Prag einige schöne Ecken zeigen.

In der dritten Runde des Aus­tralian Open wurden Sie von ­Federer deklassiert, obwohl er zuvor ein halbes Jahr pausiert hatte. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Einerseits war es ein Schock, anderseits stand mir Roger gegenüber – von ihm erwartet man herausragende Leistungen. Aber es ist schon aussergewöhnlich, was er in Melbourne geschafft hat.

Apropos Schock: Was sagen Sie zur Niederlage Federers gegen Tommy Haas?

Es war eine Überraschung, aber kein Schock. Nach zehn Wochen ohne Match ist es fast unmöglich, einfach weiter zu gewinnen. Man darf nicht vergessen: Vor dem Australian Open hatte Roger am Hopman-Cup auch eine Partie verloren. Zudem besass er gegen Tommy einen Matchball, viel näher kann man nicht am Sieg sein. Keine Sorge also, Roger wird sein Spiel wiederfinden und in Wim­bledon der grosse Favorit sein.

Federer hat nach langer Ver­letzungspause und noch viel längerer Durststrecke an Grand-Slam-Turnieren triumphiert. Gibt Ihnen diese Geschichte die Hoffnung, dass in Ihnen doch noch ein Major-Titel steckt?

Sicher glaube ich daran, einen Grand-Slam-Titel gewinnen zu können – sonst wäre ich nicht mehr dabei. Ich habe viel erreicht und kann mit meiner Karriere zufrieden sein, und doch strebe ich an, noch etwas ganz Grosses zu schaffen. Zu diesem Zweck muss ich mich wieder auf das Wesent­liche konzentrieren.

Haben Sie das zuletzt nicht gemacht? Sind Sie deshalb nach über sechs Jahren aus den Top 10 gefallen?

In den letzten anderthalb Jahren wurde viel über die sogenannten Supercoachs und die Chancen der Aussenseiter an Grand-Slam-Turnieren gesprochen und geschrieben. Ich liess mich von diesen Diskussionen etwas beeinflussen und von meinem Weg abbringen. Es geht nun darum, zu den Wurzeln zurückzukehren. Wenn ich mein bestes Tennis spiele, habe ich immer die Chance, um Titel zu kämpfen.

Immerhin gehören Sie zu den ganz wenigen, welche alle Mitglieder der «Big 4» auf Grand-Slam-Ebene bezwungen haben.

Genau, das gibt mir Selbstvertrauen und vor dem nächsten ­Duell die Überzeugung, wieder eine Überraschung zu schaffen.

Zurück zu den Supercoachs. Weshalb haben Sie die Zusammenarbeit mit Goran Ivanisevic beendet?

Ich möchte es bei der in meiner Pressemitteilung veröffentlichten Aussage belassen.

Können Sie wenigstens erklären, inwiefern es anders ist, wenn man nicht mit einem normalen Coach, sondern mit einem ehemaligen Topspieler zusammenarbeitet?

(zögert) Ich hatte von dieser ­Lösung sehr viel erwartet, aber letztlich führte sie dazu, dass ich nicht mehr richtig auf mein Tennis fokussierte. Ich hake diese Phase als Erfahrung ab.

Können Sie sich vorstellen, nach Ihrer Profilaufbahn selber als Coach tätig zu sein?

(überlegt) Sicher nicht direkt nach dem Karriereende. Coach zu werden, ist nicht mein Ziel, aber ich bin eine Person, die nie Nie sagt. (Berner Zeitung)