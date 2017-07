Ein grosser, grüner Spielplatz für Roger Federer

Roger Federer wurde in Wimbledon schon so manches Mal von seinen Gefühlen übermannt – meistens aus Freude über seine Erfolge, manchmal allerdings auch wegen schmerzender Niederlagen. Tränen kamen dem Baselbieter auch am Sonntag, als er nach dem gewonnenen Final gegen Marin Cilic auf seinen Stuhl zurückgekehrt war und auf die Pokalübergabe wartete.

Es waren diesmal aber keine Tränen, die einzig wegen seines Triumphs zustande kamen, wegen seines achten Wimbledon-Titels, den er sich so sehr gewünscht und nach langem Warten endlich gewonnen hatte.

Nein, der Gefühlsausbruch kam, als er vom Centre-Court hin­auf in seine Box blickte und dort seine vier Kinder sah, die im Beisein von Frau Mirka, seinen Eltern und anderen Freunden der Familie erstmals nach einem Grand-Slam-Sieg vereint eine Siegerehrung live im Stadion verfolgt hatten und vom Geländer aus ihrem Papa zuwinkten.

Federer, der sich in Wimbledon durch den Rekordsieg unsterblich gemacht hatte, sagte nach der Pokalübergabe: «Sie haben noch keine Ahnung, was hier passiert, sie denken, es ist ein netter Spielplatz.» Genau das war ja der Grund für seine grossen Emotionen: Dass er gemeinsam mit der ganzen Familien auf diesem grossen, grünen Spielplatz seinen Spass haben konnte.

Die einzige Breakchance

Dass erst nach Spielende Emotionen aufkamen, das lag am äusserst einseitigen Final, den Federer zuvor bestritten hatte. 6:3, 6:1, 6:4 schlug Federer den am Ende beinahe schon bemitleidenswerten Cilic – nach 101 Minuten war der Zauber vorbei. Das lag in erster Linie am Kroaten, der sich zwar wehren wollte, so gut es ging – aber es ging eben nicht wirklich an diesem Tag.

Wegen einer Blase, die ihn seit dem Halbfinal am linken Fuss plagt, hatte der 28-Jährige dem starken Federer wenig entgegenzusetzen. «Es tut unglaublich weh, in so einem grossen Moment nicht alles geben zu können», sagte Cilic hinterher.

Und natürlich hofft er, dass sich ihm die Chance auf einen Grand-Slam-Titel nochmals bieten wird. Wie gross seine Enttäuschung war, zeigte sich beim Seitenwechsel beim Stand von 0:3 im zweiten Durchgang: Angesichts der hoffnungslosen Lage konnte der US-Open-Sieger von 2014 seine Tränen nicht zurückhalten. Da nutzte ihm auch der tosende Applaus des Publikums wenig.

Sein Verdruss war nachvollziehbar: Wie er hätte bestehen können, hatte er in den ersten vier Games gezeigt – als die Verletzung ihn noch nicht zu behindern schien. Cilic startete selbstbewusst, returnierte ausgezeichnet. Und er kam im zweiten Servicegame Federers gar zu einer Breakchance, die allerdings seine einzige bleiben sollte. Der Baselbieter wehrte sie ab und buchte in der Folge bei eigenem Aufschlag 17 Punkte in Serie.

Die grossen Stadien

Federer schien anfänglich etwas nervös zu sei; er brauchte etwa eine Viertelstunde, um seinen gewohnten Rhythmus zu finden. Doch danach war das Ende der Partie für alle vorhersehbar. Die Freude über den Rekordsieg an seinem Lieblingsturnier war trotz spezieller Umstände ungetrübt: «Es bedeutet mir die Welt.»

Es sei grossartig, mit acht Titeln ein Teil der Wimbledon-Geschichte zu sein, sagte Federer. «Ich spiele immer noch gerne Tennis, ich liebe es, in den grössten Stadien der Welt zu spielen.» Das wird er bald wieder tun, spätestens ab dem 14. August in Cincinnati. (Berner Zeitung)