Die grosse Lücke: Kein gutes Zeichen

Zweifel sind nicht erlaubt

Der Thuner Claude Benz reiste zwei Jahre lang als Profi um die Welt. Womöglich fehle dem einen oder anderen Schweizer der Glaube an sich selbst, sagt der 24-Jährige.

Auch er versuchte es. Auch er scheiterte. Wie zigtausend andere vor ihm, wie Zigtausende nach ihm es tun werden. Als zweifacher Schweizer-Junioren-Meister und Bronzemedaillengewinner an der U-18-Europameisterschaft setzte Claude Benz während zweier Jahre auf die Karte Tennis. Der Thuner bestritt Future-Turniere, die Einstiegsevents auf Profiebene. Er reiste rund um den Globus, kämpfte in Kuwait und im Iran, in Indonesien und Thailand, in Paraguay und Chile um ein paar wenige ATP-Punkte. In der Weltrangliste erreichte er Platz 1061, bestritt das Qualifikationsturnier in Gstaad.



Mittlerweile 24-jährig und Leistungsträger beim NLC-Interclubteam des TC Thun, erwähnt Benz den schwierigen Übertritt von den Junioren zur Elite. Auf einmal gebe es keine leichten Partien mehr, auf einmal sei man im grossen Teich ein klitzekleiner Fisch. «Es fängt alles bei null an. Sich nur schon für ein Hauptfeld eines Future-Turniers zu qualifizieren, ist oft ein grosser Krampf», meint der Student. Hierfür sind drei Siege nötig, «doch dann hast du noch nichts – kein Preisgeld, keinen Punkt», sagt Benz, der auf die riesige Konkurrenz hinweist. Schnell könne der Eindruck entstehen, dass es nicht vorwärts­gehe. «Das geht in mentaler Hinsicht an die Substanz.»



Konsequenzen im Hinterkopf



Vom viel geäusserten Vorwurf, Schweizer hätten weniger Biss als andere, hält Claude Benz wenig. Er habe jedoch registriert, dass Spieler aus weniger privilegierten Ländern auch weniger Zweifel hegten. «Der typische Schweizer denkt bald einmal daran, was wohl passieren wird, wenn es nicht funktioniert. Was er ohne Ausbildung später tun soll. Er hat die negativen Konsequenzen im Hinterkopf.»



Selbst wirft sich Benz vor, nicht einen längeren Atem gehabt zu haben. «Mein Selbstvertrauen hätte grösser sein müssen. Vor dem Übertritt auf die Tour hatten mir viele prophezeit, es würde ein harter Weg werden. Aber ich hörte auch oft, dass ich talentiert sei. Also hätte ich stärker an mich glauben müssen.» Gerade nach Reisen an weit entfernte Turniere erlegte sich Benz zuweilen zu viel Druck auf, dachte an die Eltern, welche für einen Teil der Kosten aufkamen und Eigeninteressen zurückstellten. Ans ständige Unterwegssein jedoch habe er sich rasch gewöhnt. «Du bist über 30 Wochen im Jahr von zu Hause weg, kriegst von den anderen Ländern aber wenig mit, pendelst von Anlage zu Anlage. Damit haben einige Mühe.»