Die Würfel für Wimbledon sind gefallen

Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon bekommt es Roger Federer in der ersten Runde mit Alexander Dolgopolow zu tun. Im Halbfinal könnte der Basler auf Novak Djokovic treffen. Stan Wawrinka trifft in der ersten Runde auf den Russen Daniil Medvedev.

Roger Federer kicks off his bid for an eighth #Wimbledon singles title against Alexandr Dolgopolov... pic.twitter.com/p6sDaYj1oX

Rafael Nadal trifft in der ersten Runde auf den Australier John Millman.

Rafael Nadal takes on Australia's John Millman in his first appearance at #Wimbledon since 2015 pic.twitter.com/CmrFjKqUWT