Der Jungsenior

So emotional hat man Roger Federer nach einem Sieg im Achtelfinal – immerhin der 49. seiner Karriere – selten gesehen. Nach dem letzten Smash gegen Kei Nishikori springt er wie ein Jungspund in die Höhe, dreht sich in Richtung seiner Betreuerbox und ballt die Fäuste.

Dieses 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 gegen die Weltnummer 5 war kein gewöhnlicher Erfolg. «Es ist ein grosser Sieg», meint der strahlende Federer. «Und ein spezieller. Wegen der Vorgeschichte und der fünf Sätze hat er schon einen anderen Geschmack. Er wird mir mehr in Erinnerung bleiben als andere Achtelfinals.»

Nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause waren selbst beim Basler Zweifel aufgekommen, ob ihm gleich ein solches Comeback gelingen würde. Für den Grossteil der Beobachter entspricht Federers Durchmarsch durch die erste Turnierwoche ganz sicher einer Überraschung. Abgesehen von einem missglückten Start (0:4-Rückstand) knüpfte Federer über weite Strecken an die Galavorstellung in der 3. Runde gegen den Weltrangliste-Zehnten Tomas Berdych an. Wenn er seine Breakchancen zu Beginn des vierten Satzes genutzt hätte, wäre ein fünfter Satz wohl gar nicht nötig geworden.

Der Aufschlag funktionierte hervorragend, die Rückhand war so präzis und druckvoll wie selbst in seinen besten Tagen nur selten und sogar nach fast dreieinhalb Stunden machte der 35-jährige Jungsenior den frischeren Eindruck als der acht Jahre jüngere Japaner, der sich noch an Rücken und Hüfte behandeln liess. «Ich habe mich physisch grossartig gefühlt», zeigte sich Federer nach seinem 200. Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler sehr zufrieden, obwohl er seit zwei Wochen an einer leichten Erkältung leidet.

Murray, der Geschlagene

Vor dem Turnier befand Federer, ein Viertelfinal wäre wunderbar. Doch mit dem Essen kommt auch wieder der Appetit. «Ich bin wieder im Winner-Modus und hätte gerne mehr», sagte er schmunzelnd. «Aber immer ein bisschen mit der Handbremse.» Er wisse ja nicht, wie sein Körper die fünf Sätze verkrafte. Er glaubt aber nicht, dass er negative Folgen spüren wird.

In der Runde der letzten acht bekommt es der viermalige Aus­tralian-Open-Champion morgen überraschend nicht mit Andy Murray zu tun. Die Weltnummer 1 verlor sensationell in vier Sätzen gegen den Deutschen Mischa Zverev, als Qualifikant Halbfinalist der Swiss Indoors in Basel und die Nummer 50 der Welt. Der in Moskau geborene Linkshänder ist der zehn Jahre ältere Bruder des Teenagers Alexander Zverev, der in der 3. Runde Rafael ­Nadal fünf Sätze lang gefordert hatte.

Federer hat gegen den Linkshänder beide bisherigen Partien ohne Satzverlust gewonnen, die letzte 2013 in Halle mit der Höchststrafe eines 6:0, 6:0. «Davon kann ich mir nichts kaufen», machte der Schweizer klar. «Aber ich bin jetzt wieder einmal der Favorit. Das ist mir lieber.»

Wawrinka, der Tiebreak-König

Stan Wawrinka erreichte die Viertelfinals am Australian Open nach drei gewonnenen Tiebreaks gegen den Südtiroler Andreas Seppi zum vierten Mal. Der Champion von 2014 setzte sich gegen die Nummer 89 der Welt in knapp zweidreiviertel Stunden 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) durch und trifft morgen auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12). In den Direktbegegnungen führt Wawrinka mit 4:3, die letzten drei hat er seit Mai 2013 alle gewonnen.

«Ich bin sehr zufrieden, das war mein bestes Spiel an diesem Turnier», freute sich Wawrinka. «Ich denke, wir haben beide ziemlich gut gespielt.» Er habe den richtigen Weg gefunden und gut gespürt, wann der Moment zum attackieren da gewesen sei. Nach dem Ausscheiden von Murray ist der 31-jährige Waadtländer nun der bestklassierte Spieler in der oberen Tableauhälfte.

Mehr Druck verspüre er deswegen nicht. «Warum auch», fragte Wawrinka. «Ich denke nicht an den Halbfinal oder den Final.» Gegen Tsonga werde es ein interessantes Spiel. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es im Halbfinal zu einem Schweizer Duell kommt. (Berner Zeitung)