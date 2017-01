Bencic bringt die Schweiz wieder auf Kurs

Die Niederlage von Roger Federer gegen Alexander Zverev machte Belinda Bencic mit ihrem Auftritt gegen Andrea Petkovic (WTA 55) wieder gut. Dank einem 6:3, 6:4 schaffte die 19-jährige aus Wollerau den Ausgleich für die Schweiz, womit das Mixed, das nach den Regeln des Fast4 Tennis gespielt wird, die Entscheidung bringen muss.

Bencic zeigte gegen Petkovic eine starke Leistung. Bis zum Stand von 6:4, 4:1 war sie die klar bessere Spielerin auf dem Platz. Aufgrund eines kleinen Durchhängers der Schweizerin und einer Steigerung ihrerseits schaffte Petkovic noch einmal den Ausgleich zum 4:4, ehe Bencic die Partie doch noch in zwei Sätzen zu ihren Gunsten entschied. Dabei verwertete sie gleich den ersten Matchball.

Für Bencic war es der zweite Sieg im zweiten Spiel in dieser Woche. Am Montag hatte sie sich gegen Heather Watson in drei Sätzen durchgesetzt. (fal/sda)