Bacsinszky: «Ich bin offen für alles»

Man sieht es ihr eine knappe Stunde nach dem Match gegen Agnieszka Radwanska (WTA 10) nicht an, aber Timea Bacsinszky (WTA 20) ist schwer enttäuscht. Die Waadtländerin weiss, dass eine grosse Gelegenheit vertan ist, in Wimbledon die zweite Woche und womöglich noch deutlich mehr zu erreichen.

Im ersten Durchgang dominierte Bacsinszky die Polin, vor allem mit der doppelhändigen Rückhand gelangen ihre mehrere sehenswerte Gewinnschläge. Doch Mitte des zweiten Satzes wendete sich das Blatt, nachdem die Schweizerin einen stechenden Schmerz im linken Oberschenkel verspürt hatte. Sie habe nicht mehr richtig in die Knie gehen sowie ihre Füsse verankern und deshalb nicht mehr so druckvoll spielen können, erklärt sie nach der 6:3, 4:6, 1:6-Niederlage. «Ich fühlte mich auch ziemlich langsam.» Sie habe den Oberschenkel von der Physiotherapeutin einbandagieren lassen, «damit sich die Verletzung nicht noch verschlimmert».

Mattek-Sands: Operation

Bacsinszky hofft, dass es sich nicht um einen Muskelriss handelt, steht doch in einer Woche das Ladies Open Gstaad auf dem Programm. «Ich werde alles dafür tun, in Gstaad spielen zu können», hält die 28-Jährige fest. Ein Forfait wäre auch für die Organisatoren bitter, ist doch Bacsinszky das Aushängeschild des Events. Auf eine andere Attraktion müssen die Zuschauer im Saanenland definitiv verzichten: Die extrovertierte Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands, ihres Zeichens die Nummer 1 im Doppel, renkte in Wimbledon die Kniescheibe aus und zog sich eine Patellasehnenruptur zu – eine Operation ist unumgänglich.

Bacsinszky hatte schon in Paris an muskulären Problemen gelitten, damals im rechten Oberschenkel. Überhaupt ist sie relativ häufig angeschlagen. Die Romande hält zwar fest, im Profitennis könne kaum jemand sagen, er fühle sich frisch wie eine Blume, aber sie will trotzdem Gegensteuer geben. Sie werde Ratschläge von anderen Athleten einholen, erzählt sie. Vielleicht müsse sie ihr Team durch einen Osteopathen ergänzen oder Yoga machen. «Ich bin offen für alles.» (Berner Zeitung)