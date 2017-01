Permanent im Aufbau

WM in St. Moritz, Gipfeltreffen in der Heimat – für die Skination Schweiz handelt es sich um das perfekte Schaufenster. Es versteht sich von selbst, sind die in den letzten Jahren erfolgten Massnahmen im Alpinbereich ­allesamt mit besseren Aussichten im Hinblick auf die Titelkämpfe im Engadin begründet worden. Egal, ob Funktionär, Trainer oder Fahrer: Im Prinzip ist jedem Beteiligten bewusst, dass Swiss-Ski vor eigenem Anhang Medaillen gewinnen muss. Daher wird seit geraumer Zeit von jenem Aufbau gesprochen, welcher im Februar 2017 kulminieren soll.

Zwei Trümpfe

Drei Wochen vor dem ersten WM-Rennen präsentiert sich die Ausgangslage wie folgt: Lara Gut und Wendy Holdener fahren in der Königsklasse. Von ihnen dürfen Podestplätze erwartet werden, gemeinsam decken sie sämtliche Disziplinen ab. Reihe zwei besteht einzig aus Michelle Gisin, im Fall der Engelbergerin gerieten die Medaillen bei einem Exploit in Griffnähe. Die Männerequipe steht mit zwei Top-3-Plätzen da. Wobei Niels Hintermann, der grosse Gewinner der Kom­binationslotterie am Lauberhorn, in St. Moritz allerhöchst­wahrscheinlich nichts mit der Entscheidung zu tun haben wird.

Bleibt Carlo Jankas zweiter Rang im Parallelslalom von Alta Badia. Die Sparte wird an Weltmeisterschaften nicht ausgetragen. Gewiss, Janka, Beat Feuz und Patrick Küng haben noch nicht ­sonderlich viele Gelegenheiten erhalten, ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Summa summarum lässt sich trotzdem nicht von einer erfreulichen Ausgangslage schreiben. Es drängt sich die Frage auf, ob der allseits proklamierte Aufbau nur eine Worthülse gewesen ist.

Dezember 2012: Er habe die Vision, im Hinblick auf die Heim-WM eine Equipe zu formen, die in jeder Disziplin über mehrere Podestanwärterinnen verfüge, sagt Frauen-Chef Hans Flatscher. Acht Monate zuvor hat der Österreicher das Team nahe am Nullpunkt übernommen, unter Vorgänger Mauro Pini war vieles kaputtgegangen.

März 2013: Nach dem Krisenwinter stellt Verbandspräsident Urs Lehmann Rudi Huber als Alpindirektor und Walter Hlebayna als Männerchef vor. Die Österreicher sollen den Neuaufbau vorantreiben, im Hinblick auf die Heim-WM eine starke Mannschaft formen.

April 2014: Hlebayna tritt «aus persönlichen Gründen» zurück. Was sich hinter der Formulierung verbirgt, bleibt unklar. Nachfolger Thomas Stauffer sagt sechs Monate später, es werde schwierig, bis zur Heim-WM auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein.

März 2015: Dominique Gisin, Nadia Jnglin-Kamer und Marianne Abderhalden treten zurück. Flatscher sagt, sichtlich schockiert, Rücktritte seien in seiner Vision keine vorgekommen. Und ergänzt: «Nun müssen wir den Aufbau der Jungen forcieren.»

Oktober 2016: Flatscher und Stauffer betonen zu Recht die Fortschritte ihrer Athleten, bestätigen jedoch die These, wonach die Heim-WM eigentlich zu früh komme. Fehlender Wille kann niemandem vorgeworfen werden, mangelndes Engagement ebenfalls nicht. Flatscher wie Stauffer geniessen in der Szene hohes Ansehen. Der Satz, wonach ein Grossanlass zu früh komme, dürfte in den letzten 20 Jahren ähnlich oft ausgesprochen worden sein wie jener vom Aufbau.

Die Ausnahme bildet die Ära von Männer-Chef Martin Rufener, sie kulminierte an der WM 2009 in Val-d’Isère sowie an den Winterspielen 2010 in Vancouver mit je zwei Goldmedaillen. Obwohl mit Daniel Albrecht und Marc Berthod potenzielle Gesamtweltcupsieger abrupt weggefallen waren. Was zum Fazit führt, dass der Aufbau zwar planbar ist, der Plan aber selten realisiert wird.

Das Beispiel Murisier

Weil das Talent des Einzelnen deutlich wichtiger ist als das Fördersystem des Verbandes – egal, wie sich dieses gerade präsentiert. Weil vieles von wenigen ­abhängt, die Verletzungsgefahr hoch ist. Justin Murisier lässt sich als Exempel heranziehen. Hätte der als Junior mit Marcel Hirscher verglichene Walliser keine Kreuzbandrisse erlitten, gehörte er nun womöglich in mehreren Disziplinen zur absoluten Weltspitze. Nun kämpft er sich wieder heran, hat im Riesenslalom die Top 15 erreicht; in der Kombination gehört er gar zum Kreis der Medaillenanwärter.

Von den männlichen Speedspezialisten abgesehen, wird das Schweizer Team für St. Moritz (siehe Tabelle) extrem jung sein. Swiss-Ski wird an der Heim-WM das volle Kontingent ausschöpfen, daher auch Athleten ohne erfüllte Normen selektionieren. Hoffen dürfen vorab Loïc Meillard (20) und Marco Odermatt (19), der eine ehemaliger, der andere amtierender Juniorenweltmeister.

Der Blick aufs Ganze lässt die Annahme zu, dass das Schweizer Team an der WM 2019 in Are den Zenit erreichen wird. Was heute so aussieht, kann morgen jedoch ganz anders sein. (Berner Zeitung)