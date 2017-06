Matthias Sempach schwingt in Grindelwald

Test bestanden: Matthias Sempach hat nach dem Training am Dienstag die Gewissheit, dass der Körper mitspielt. Der Schwingerkönig wird am Sonntag das «Oberländische» in Grindelwald bestreiten.

Der Sieger des Schwarzsee-Schwingets vom letzten Sonntag hatte eine Woche zuvor das «Mittelländische» auf dem Gurten wegen einer Muskelzerrung auslassen müssen. Nach dem Erfolg am ersten Bergfest der Saison spürte er wieder leichte Schmerzen.

Fürs das Kräftemessen in Grindelwald hat sich der Alchenstorfer nun nachgemeldet. Es handelt sich um ein äusserst gut besetztes Fest, sind doch nicht weniger als 15 «Eidgenossen» eingeschrieben. (phr)