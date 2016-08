Christian Stucki: «Ich habe mein Ei gelegt»

Er empfand es als hochverdiente Belohnung. Christian Stucki also tauschte Edelweisshemd und Zwilchhosen gegen Badeshorts, sprang mit etwas Anlauf in den Pool hinein. Das war vor zwei Wochen, nach seinem Sieg am Regionalschwingfest in Oberwil.

Beim Wettkampf im Baselbiet ist es Usus, dass sämtliche Teilnehmer nach verrichteter Arbeit ins Planschbecken des OK-Präsidenten, der gleich neben dem Fest­gelände wohnt, hüpfen. Und Stucki hatte seinen Job schliesslich vorzüglich erledigt.

Sechs Gänge, sechs Siege – auch wenn die Konkurrenz nicht erstklassig war, räumte der Seeländer die Zweifel über seinen Gesundheitszustand aus dem Weg. Unmittelbar vor dem Saisonstart im Mai hatte Stucki eine Schambeinentzündung erlitten, im Juli zog er sich eine Oberschenkelverletzung zu.

So hat er heuer nur vier Kranzfeste bestritten (Rang 1, 2, 2, 4). Womöglich fehle ihm etwas Wettkampfpraxis, «doch vielleicht habe ich nun grössere Energiereserven». Die Blessuren seien nicht gänzlich ausgeheilt, gesteht der Kilchberg-Sieger von 2008. «Aber keine Panik: Ich bin bereit.»

Ehrgeizig, aber nicht verbissen

33 Kranzfeste und 109-mal Eichenlaub hat Christian Stucki gewonnen. Seit über einem Jahrzehnt gehört er zur Handvoll Schwinger, welche die Szenerie dominieren. Und doch könnte seine Karriere dereinst mit dem Titel «Die Unvollendete» zusammengefasst werden.

Dritter wurde der Lysser am «Eidgenössischen» 2004 in Luzern, Vierter war er drei Jahre später in Aarau. In Frauenfeld resultierte 2010 der dritte Rang, das Fest in Burgdorf beendete er nach verlorenem Schlussgang gegen Matthias Sempach als Zweiter.

«Natürlich will ich König werden», meint Stucki, «aber gelingt das nicht, geht die Welt sicher nicht unter.» Mit dem bisher Erreichten ist er mehr als zufrieden. Oder wie es der Lastwagenchauffeur formuliert: «Ich habe mein Ei gelegt.»

Manch einer wünscht sich Christian Stucki als neuen Schwingerkönig, inner- wie ausserhalb der Verbandsgrenzen würden ihm viele den Titel gönnen. Dies habe er in den vergangenen Wochen auch registriert, sagt der Sennenschwinger. «Das ist schön und schmeichelt mir.

Aber ich bilde mir darauf nichts ein.» Mit seinem Wesen trägt Stucki viel zu seinem Beliebtheitsgrad bei. Er gibt sich volksnah, ist fast immer für einen Schwatz zu haben, ist eigentlich nie schlecht gelaunt.

Selbst an Grossanlässen macht er sich nicht rar; vor drei Jahren in Burgdorf blieb er am Abend des ersten Wettkampftages noch lange auf dem Festgelände, verteilte Hunderte Autogramme, posierte für Fotos, sprach mit Kindern und Grossvätern. Andere widmeten sich da längst der Regeneration.

Zuweilen wird Stucki gefragt, wie gross eigentlich sein Ehrgeiz sei. Das Thema ärgert ihn so sehr wie die alljährlich aufkommende Gewichtsdebatte. «Ich hätte wohl kaum so viel erreicht, wenn ich nicht ehrgeizig wäre. Die vielen Trainings, vor allem die Ausdauereinheiten, spulen sich ja nicht von allein ab.»

Er empfindet es als Stärke, dass er nicht zu verbissen an die Sache herangeht. «Ich bin nicht der Typ, der sich nach einem schlechten Fest zehn Tage lang aufregt. Das bringt nichts. Schwingen ist ein intensives Hobby, klar. Aber es geht schliesslich nicht um eine goldene Kuh.»

«Da kenne ich die Matratze»

In Estavayer ist dafür ein über 1000 kg schwerer Muni das Objekt der Begierde. Stucki wird während des Festes zu Hause in Lyss übernachten, «da kenne ich die Matratze», sagt er schmunzelnd. Seit Dienstag hat der 31-Jährige Ferien, er verbrachte in dieser Woche ein paar ruhige Tage mit seiner Frau und den kleinen Söhnen Xavier und Elia.

Von seiner letzten Chance, den Königs­titel doch noch zu gewinnen, mag Stucki vor dem Auftritt in der Romandie nichts wissen. «Ich plane zwar nicht bis 2019, habe aber nie gesagt, dass ich vorher aufhören werde. In drei Jahren werde ich kaum schon am Stock gehen.»

«Ein Bungeejump käme aber nicht infrage. Bei mir würde das Seil ­reissen.»Christian Stucki

Stellt sich die Frage, wie sich der Hüne nach einem allfälligen Triumph am Sonntagabend belohnen würde? «Den Sprung ins Wasser müsste ich toppen. Ein Bungeejump käme aber nicht ­infrage. Bei mir würde das Seil reissen.» (Berner Zeitung)