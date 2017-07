Sagans Check bedeutet für Cavendish das Tour-Aus

Nach seinem schweren Sturz in der 4. Etappe ist die diesjährige Tour de France für Mark Cavendish, den mit 30 Etappensiegen bei der Tour erfolgreichsten aktiven Rennfahrer, vorzeitig beendet. Der frühere Weltmeister erlitt einen Bruch des rechten Schulterblatts, teilte sein Team Dimension Data in der Nacht auf Mittwoch mit. Eine Operation bleibt ihm zunächst erspart.

Der 30-jährige Brite war zuvor dick bandagiert ins Spital nach Nancy gebracht worden, nachdem ihn sein Konkurrent Peter Sagan bei Tempo 60 einen Ellbogencheck verpasst und ihn in die Absperrgitter gedrängt hatte, worauf er rund 200 Meter vor dem Ziel stürzte. Sagan wurde für sein Verhalten von der Rennjury mit dem Ausschluss von der Tour bestraft.

Der Franzose Arnaud Démare gewinnt in Vittel die 4. Etappe der 104. Tour de France und feiert seinen ersten Etappenerfolg bei einer Grand Tour. Weil bei Stürzen auf den letzten 3 Kilometer kein Zeitverlust bei den geschädigten Fahrern gewertet wird, behält Thomas das Maillot jaune.

Nach seinem Etappensieg am Montag in Longwy hatte der slowakische Strassenweltmeister in Vittel das Nachsehen gegen Démare. Der 25-Jährige vom französischen Team FDJ, der im Vorjahr den Frühjahrsklassiker Mailand – Sanremo für sich entschieden hatte, setzte sich vor Sagan und dem Norweger Alexander Kristoff durch. Damit übernahm Démare auch das grüne Trikot des besten Sprinters von Marcel Kittel. Der Deutsche wurde beim ersten Sturz behindert und konnte nicht in die Sprintentscheidung eingreifen.

Fast 190 Kilometer lange Soloflucht

Zum Massensprint in Vittel kam es, nachdem das Feld den Belgier Guillaume van Keirsbulck nach einer fast 190 Kilometer langen Soloflucht eingeholt hatte. Der 26-Jährige vom belgischen Wildcard-Team Wanty Groupe Gobert hatte bis 16 Kilometer vor dem Ziel auf den grossen Coup gehofft, musste sich letztendlich aber mit der Auszeichnung zum kämpferischsten Fahrer des Tages trösten.

Die 5. Etappe am Mittwoch wird in Vittel gestartet und endet nach 160,5 Kilometer in La Planche des Belles Filles. Der Schlussanstieg ist 5,9 Kilometer lang und durchschnittlich 8,5 Prozent steil. In den vergangenen Jahren hat der dreifache Tour-Sieger Chris Froome oftmals am ersten richtigen Berg attackiert und der Konkurrenz auf den Zahn gefühlt. (chi/si)