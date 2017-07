Deutsches Sprint-Ass schlägt zum 5. Mal zu

Der Deutsche Marcel Kittel verwies im 203,5 km langen Teilstück von Eymet nach Pau den Niederländer Dylan Groenewegen und den Norweger Edvald Boasson Hagen auf die Plätze 2 und 3. Kittel holte sich den fünften Sieg in der aktuellen Tour de France, den 14. insgesamt.

Mit Danilo Wyss sprintete für einmal auch ein Schweizer mit. Der Waaadtländer belegte den 10. Platz.

Polnischer Ausreisser

Seine Gegner in den Sprints braucht der 29-Jährige aus Thüringen nicht zu fürchten. Dennoch wurde es noch recht eng, denn mit dem Polen Maciej Bodnar hielt sich einer von ursprünglich drei Flüchtlingen fast bis zuletzt hartnäckig vorne. Erst 200 m vor dem Ziel preschte das Feld an Bodnar, einem sehr starken Roller, vorbei.

Der Pole war schon kurz nach dem Start mit zwei Begleitern ausgerissen. 28 km vor dem Ziel setzte er sich alleine ab. Wie er sich danach gegen das Feld in seinem Rücken wehrte, verdiente grossen Respekt. Doch es reichte letztlich nicht.

Froome bleibt Leader

In der Gesamtwertung gab es auf den ersten Positionen keine Veränderung. Der britische Leader Chris Froome liegt unverändert 18 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru und 51 Sekunden vor dem Franzosen Romain Bardet.

Die nächste Etappe führt wieder in die Berge. Nach dem Ruhetag und zwei flachen Teiltücken ist für die Anwärter auf den Gesamtsieg am Donnerstag die dreitägige Schonfrist vorbei. Die mit 214,5 sehr lange 12. Etappe in den Pyrenäen beginnt harmlos, aber die zweite Hälfte wird schwer. (fal/sda)