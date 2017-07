Deutsches Sprint-Ass räumt kräftig ab

Im Sprint des Feldes gewann Marcel Kittel in Troyes im Nordosten des Landes das sechste Teilstück der Frankreich-Rundfahrt. Der Erfurter verwies den Franzosen Arnaud Démare und seinen Landsmann André Greipel auf die Plätze 2 und 3. Das Podium war damit exakt dasselbe wie am letzten Sonntag in Lüttich. Schon in der 2. Etappe hatte sich Kittel vor Démare und Greipel durchgesetzt.

Dank seinem neuesten Coup ist Kittel bei elf Erfolgen im Rahmen der Tour de France angekommen. Er hat nun gleich viele Siege auf seinem Konto wie Landsmann Greipel, und mit einem weiteren Triumph würde der 29-Jährige aus Erfurt gar den deutschen Rekord egalisieren. Dieser wird noch immer gehalten von Erik Zabel, der von 1995 bis 2002 das Dutzend voll machte.

Froome bleibt Leader

In der Gesamtwertung gab es an der Spitze keine Veränderungen. Der Brite Chris Froome liegt weiterhin 12 Sekunden vor seinem Landsmann und Teamkollegen Geraint Thomas sowie 14 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru.

Die Fluchtgruppe des Tages war wie schon an den Tagen zuvor chancenlos. Der Franzose Perrig Quéméneur, der Norweger Vegard Stake Laengen und der Belgier Frederik Backaert waren kurz nach dem Start ausgerissen, aber das Feld hielt die Flüchtling immer an der langen Leine, und 3 km vor dem Ziel war das Trio wieder gestellt.

Am Freitag könnten die Sprinter gleich nochmals zum Zug kommen. Die 7. Etappe führt über 213,5 km von Troyes nach Nuits-Saint-Georges im Burgund. Die letzten 50 km sind völlig flach.

104. Tour de France. 6. Etappe, Vesoul - Troyes (216 km):

1. Marcel Kittel (GER) 5:05:34. 2. Arnaud Démare (FRA). 3. André Greipel (GER). 4. Alexander Kristoff (NOR). 5. Nacer Bouhanni (FRA). 6. Dylan Groenewegen (NED). 7. Michael Matthews (AUS). 8. Daniel McLay (GBR). 9. Rüdiger Selig (GER). 10. John Degenkolb (GER).



Ferner:

17. Michael Schär (SUI). 22. Danilo Wyss (SUI). 24. Richie Porte (AUS). 32. Romain Bardet (FRA). 38. Michael Albasini (SUI). 39. Fabio Aru (ITA). 44. Nairo Quintana (COL). 46. Alberto Contador (ESP). 51. Geraint Thomas (GBR). 56. Chris Froome (GBR). 77. Stefan Küng (SUI). 87. Mathias Frank (SUI), alle gleiche Zeit wie Kittel. 137. Reto Hollenstein (SUI) 0:52 zurück. - 193 Fahrer gestartet und klassiert.



Gesamtklassement:

1. Froome 23:44:33. 2. Thomas 0:12. 3. Aru 0:14. 4. Daniel Martin (IRL) 0:25. 5. Porte 0:39. 6. Simon Yates (GBR) 0:43. 7. Bardet 0:47. 8. Contador 0:52. 9. Quintana 0:54. 10. Rafal Majka (POL) 1:01. Ferner: 27. Frank 2:36. 78. Albasini 12:38. 95. Wyss 14:17. 118. Küng 16:31. 168. Schär 25:24. 188. Hollenstein 35:56.

(fal/sda)