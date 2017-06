Tom Lüthi vergibt in letzter Runde den Sieg

Tom Lüthi hat im Moto2-Rennen im niederländischen Assen seinen ersten Saisonsieg knapp verpasst. Der 30-jährige Berner musste sich WM-Leader Franco Morbidelli, der zum vierten Mal in diesem Jahr gewann, um 0,158 Sekunden geschlagen geben.

Dominique Aegerter belegte im achten von 18 Saisonrennen mit 14,5 Sekunden Rückstand den 12. Rang. Jesko Raffin verpasste als 17. einen Punktgewinn um weniger als eine halbe Sekunde.

In der WM-Wertung baute Morbidelli, der Lüthi in der Schlussrunde und erst wenige Kurven vor dem Ziel überholt hatte, seinen Vorsprung auf zwölf Punkte aus (148:136).

Dovizioso neu WM-Leader

Valentino Rossi (Yamaha) kann auch mit 38 Jahren noch siegen. Der Italiener kam in Assen zu seinem 115. GP-Triumph, dem ersten seit über einem Jahr. Im WM-Klassement übernahm sein Landsmann Andrea Dovizioso die Führung.

0,063 Sekunden gaben im Grand Prix der Niederlande den Ausschlag zugunsten von Valentino Rossi gegenüber Danilo Petrucci. Stand Rossis zwölf Jahre jüngerer Landsmann erst zum dritten Mal auf dem WM-Podest, so erlebte der «Dottore» gleiches schon 225 Mal. «Nach mehr als einem Jahr war es wieder an der Zeit. Das macht den Sieg natürlich noch schöner. Gegen Rennende hoffte ich, dass der einsetzende Regen nicht stärker wird», so Rossi.

Rossis zehnter Sieg in Assen

Mit seinem 115. Sieg, dem zehnten auf dem traditionsreichen Circuit in Assen, näherte sich Rossi auch dem GP-Rekordsieger Giacomo Agostini. Der Italiener gewann in den Sechziger- und Siebzigerjahren 122 Grands Prix. Bemerkenswert bei Rossi ist nicht zuletzt die Langlebigkeit seiner Karriere. Sein erster Grand-Prix-Sieg datiert vom 18. August 1996, als er sich in seiner ersten WM-Saison im Grand Prix von Tschechien in Brünn in der 125-ccm-Kategorie durchsetzte. Nun, fast 21 Jahre später, ist der Yamaha-Werkfahrer noch immer siegfähig. Rossi nennt neun WM-Titel sein Eigen, dem zehnten fährt er allerdings seit 2009 hinterher.

Rossis Teamkollege und vormalige WM-Leader Maverick Viñales schied in der 12. Runde durch einen Sturz aus. Dadurch übernahm nach acht von 18 Saisonrennen der Italiener Andrea Dovizioso die Gesamtführung. Der Ducati-Werkfahrer, zuvor zweimal siegreich, klassierte sich in Assen nur im 5. Rang. Sein Vorsprung auf Viñales beträgt vier Punkte (115:111). Mit geringem Abstand folgen Rossi (108) und der spanische Titelverteidiger Marc Marquez (104). (nag/sda)