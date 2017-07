Sauber-Manager: «Das regt mich fürchterlich auf»

Haben Frauen in der Formel 1 überhaupt eine Chance?

Beat Zehnder: Ja – man muss nicht rückwärts einparken können (lacht). Im Ernst: Der Bub wächst in der Regel mit dem Spielzeugauto auf, das Mädchen mit der Puppe. Von 10 000 Kindern, die Kart fahren, sind vielleicht 50 Mädchen. Und so verhält sich das später mit den Fahrern, Mechanikern, Ingenieuren.

Umso erstaunlicher ist es, ­­war mit Monisha Kaltenborn jahrelang eine Frau Chefin des Sauber-Rennstalls.

Sicher, wobei auch das Williams-Team zumindest teilweise von einer Frau geführt wird (Claire Williams, die Red.).

Ende Juni wurde Kaltenborn auf Anweisung der neuen schwedischen Besitzer Knall auf Fall ­entlassen – weshalb?

(Überlegt) Ich kann dazu nicht viel sagen, an und für sich kam es auch für mich überraschend.

Wie erlebten Sie Kaltenborn als Vorgesetzte?

Sie motivierte die Mitarbeiter, strahlte extreme Zuversicht aus. Vor allem während der heftigen finanziellen Krise, als wir mehrmals kurz vor dem Lichterlöschen standen, blieb sie positiv, vermittelte den Eindruck, dass es weitergehen würde. Gleichzeitig war dieser Optimismus auch ihre Schwäche. Es wurden zu viele leere Versprechungen gemacht.

Kaltenborn wirkte unnahbar, die Kommunikation gegen aussen war zuweilen fragwürdig . . .

. . . sie verhielt sich etwas unschweizerisch. Gegenüber der Presse formulierte sie manchmal sehr bestimmte, äusserst ambitiöse Ziele. Dabei ist das Sauber-Team traditionell eher zurückhaltend, bescheiden. Deshalb wurde Monisha Kaltenborn von einigen wohl auch als abgehoben bezeichnet.

Weshalb ist Sauber so weit vom anvisierten Mittelfeldplatz ­entfernt?

Alles auf die gewaltigen Budgetunterschiede zu schieben, wäre zu einfach. Aber der FC Basel gewinnt im Normallfall auch nicht gegen Real Madrid. In den letzten zwei, drei Jahren ging es bei uns einzig und allein ums Überleben, wir hatten kaum Luft zum Atmen. Technisch blieben wir stehen, es ging viel Know-how verloren, weil gute Leute genug hatten von den ständigen Sorgen.

Ist der technische Rückstand ­riesig?

Wegen der vielen reglementarischen Änderungen hätten wir schon Ende 2015 mit der Entwicklung des diesjährigen Autos beginnen müssen. Aber bei uns ging lange gar nichts. Erst nach dem Teamverkauf an Longbow (eine Investmentgesellschaft mit Sitz in der Romandie, die Red.) Ende Juli 2016 waren wir sicher, dass wir nicht in Konkurs gehen. Uns fehlen in der Entwicklung rund acht Monate.

Wie würde sich Lewis Hamilton im Sauber-Auto präsentieren?

In der Formel 1 entscheidet zu 70 bis 80 Prozent das Material. Hamilton würde in unserem Auto niemals ein Rennen gewinnen.

«In den letzten zwei, drei Jahren ging es bei uns ­einzig und allein ums Überleben. Wir hatten kaum Luft zum Atmen»: Sauber-Teammanager Beat Zehnder. Bild: Getty Images

Sauber hat in dieser Saison zwar 5 Punkte geholt. Aber Hand aufs Herz: War das Team jemals ­weniger konkurrenzfähig?

Es hat einige schwierige Saisons gegeben; ich erinnere mich etwa ans erste Jahr mit Johnny Herbert und Jean Alesi, als die Erwartungen gross gewesen waren, aber wenig herausschaute. Wir gingen 2014 sogar leer aus und holten vergangene Saison erst im letzten Rennen Punkte. Das Problem ist, dass es heute nur noch zehn Teams gibt – und keine Hinterbänkler mehr. So erscheint die Unterlegenheit noch brutaler.

Stellt man sich die Sinnfrage, wenn der Abstand zur Spitze ­immer grösser wird?

Wir sind zurzeit die Langsamsten, klar, auch wenn wir noch vor McLaren liegen. Aber jeder von uns lebt für den Rennsport. Und nicht zuletzt geht es darum, das KMU mit 350 Angestellten am Leben zu halten. Das war immer der Antrieb von Peter Sauber.

Der neue Verwaltungsratspräsident Pascal Picci bemängelt, Sauber habe bis anhin auch die industriellen Ziele nicht erfüllt. Was meint er damit?

Ich kenne diese Ziele nicht. Aber es geht ums Drittkundengeschäft. Unseren Windkanal nutzen wir längst nicht mehr nur ­selber. Zudem sind wir wohl schweizweit führend, wenn es ums 3-D-Drucken geht. Aber nur noch auf solche Dinge zu setzen und das Rennteam zu streichen, wäre für die Mitarbeiter ein Fiasko. Man nimmt dem Fussballer auch nicht den Ball weg.

Zumindest die finanziellen ­Sorgen sind nun vorüber.

Die Existenzangst ist weg, was befreiend wirkt. Aber es ist nicht so, dass wir nun machen können, was wir wollen. Zudem sind wir weit von den Dimensionen der Spitzenteams entfernt. Die haben über 400 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung und 1000 Mitarbeiter. Bei uns ist es etwa ein Drittel davon. Das bedeutet auch, dass die anderen viel mehr Ideen haben, viel mehr kreatives Potenzial.

Der Franzose Frédéric Vasseur wird neuer Teamchef. Was ­halten Sie von ihm?

Soviel ich weiss, ist nichts fix. Vasseur ist einer der Kandidaten. Ich kenne ihn nicht. Aber sein Ruf ist hervorragend.

Sie sind seit 29 Jahren im Team – reizt Sie der Chefposten nicht?

Ich bin jetzt schon 180 Tage pro Jahr unterwegs, dazu kommen Repräsentationsverpflichtungen. Als Chef hast du nochmals viel mehr Arbeit. Hätte ich diesen Job, würde mir meine Frau wohl davonlaufen. Zudem sind meine Aussagen nicht immer politisch korrekt – manchmal kommuniziere ich ein wenig zu forsch.

Zuletzt wehrten Sie sich vehement gegen den Vorwurf, bei Sauber würden die Piloten nicht gleichwertig behandelt . . .

. . . das regt mich fürchterlich auf! Es gibt Teams mit Nummer-1-Fahrern, bei uns ist dies aber nie der Fall gewesen. Manchmal hat ein Fahrer das Gefühl, an seinem Auto gehe mehr kaputt als beim Mitstreiter. Aber das hat viel mit Eitelkeit zu tun, geschieht manchmal auch im Affekt. Haben wir technische Modifikationen, profitieren immer beide Piloten.

Aber Marcus Ericsson ist Schwede und mit den Sauber-Besitzern seit Jahren eng verbunden.

Es gibt diesen Link. Das heisst aber nicht, dass Marcus seinen Platz auf Jahre hinaus auf sicher hat. Sollte er seine Leistung nicht bringen, würde sein Vertrag kaum verlängert werden. Die Eigentümer wollen vorwärtskommen.

Wie versteht sich Ericsson mit Teamkollege Pascal Wehrlein?

Freunde sind sie nicht. Aber ich habe es nie erlebt, dass sich zwei Teamkollegen gut verstehen. Ab und zu ist eine Aussprache mit einem neutralen Moderator nötig.

2018 wird Honda Saubers Motorenpartner. Haben Sie Bedenken angesichts der äusserst dürftigen Leistungen der Japaner als Lieferanten des McLaren-Rennstalls?

Ich habe keine Bauchschmerzen. Honda hat zuletzt zugelegt. Aber natürlich ist die Situation heikel, schliesslich war von dieser Marke viel mehr erwartet worden.

Welche Ziele verfolgt Sauber bis Ende Saison?

Wir haben 5 Punkte, McLaren 2. Es geht nur darum, in der Teamwertung nicht Letzter zu werden. Mehr geht nicht. Und allein das wird extrem schwierig.

(Berner Zeitung)